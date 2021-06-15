Туризм

Финляндия надеется на скорый запуск поездов в Санкт-Петербург

Открытие российско-финской границы и возобновление железнодорожного сообщения между государствами напрямую зависят от темпов вакцинации в обеих странах. Об этом заявил министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Он также отметил, что восстановление движения поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прерванное еще в марте 2020 года, скоро должно произойти.

«Я не могу предоставить вам какие-либо конкретные даты, но давайте надеяться, что очень скоро, как только пандемия позволит. Мы действительно должны исходить из того, как будет развиваться пандемия. Мы ждем, что сейчас, когда число вакцинированных растет в обеих странах - и в Финляндии, и в России - мы сможем в скором времени предоставить возможность безопасно путешествовать», - подчеркнул министр.

Он добавил, что потеря туристов стала проблемой для финской экономики, пишет газета «Известия». Туризм был особенно важен для восточной части страны и Лапландии. Эта отрасль стала значительным источником получения дохода, сейчас закрыто много магазинов, увеличилось количество безработных, уточнил политик.

При этом, по его словам, даже во время пандемии торговля между двумя странами «не прекращалась, напротив, очень хорошо функционировала, что было выгодно для жителей обеих стран».

«Мы конечно же ждем, что пандемия закончится, и мы снова начнем жить как раньше. В Финляндии много желающих приехать в Россию и наоборот», - заключил министр.

Въехать из Финляндии в РФ в настоящее время можно на личном транспорте, открыто также авиасообщение. Пункт пропуска Вайниккала на финско-российской границе пока остается закрытым для железнодорожных пассажирских перевозок на фоне коронавирусных ограничений.