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Псковичей приглашают на бесплатную краеведческую экскурсию по городу

01.07.2021 17:27|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет на краеведческую экскурсию «Псков на старых открытках», которую в следующую среду, 7 июля, проведёт профессиональный экскурсовод Мария Панкратьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Маршрут будет проходить по историческому центру Пскова от Ольгинской часовни до смотровой площадки на Золотой Набережной. Во время прогулки будут отмечены самые знаковые достопримечательности города, где можно будет услышать не только исторические факты, но узнать, как эти места выглядели раньше – по старым фотографиям, которые дошли до нашего времени.

Экскурсия начнется в 18:30 у Ольгинской часовни. Количество мест ограничено. Набор желающих происходит по предварительной записи.

Теги: #псков #экскурсия #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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