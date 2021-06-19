Туризм

Россияне назвали необходимую для хорошего отпуска сумму

Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей», - выяснили эксперты.

Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.

Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.

В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% - «скорее нет».