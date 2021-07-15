Туризм

В России до весны ограничили доступ на санаторно-курортные пляжи

До 1 марта 2022 года санатории будут пускать на свои пляжи только постояльцев. Постановление главного санитарного врача об этом вступило в силу 18 июля, пишет «Российская газета».

«Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», - говорится в документе.

Отмечается, что новые требования распространяются на все пляжи санаторно-курортных организаций, в том числе те, которые находятся на берегу природного или искусственного водоема, водостока, моря или его части.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, ограничительные меры вводятся для предупреждения инфекционных заболеваний.