Туризм

«Европа Плюс» запускает собственный авиарейс в Дубай

«Европа Плюс» запускает собственный авиарейс 10 сентября. Специальный борт отправится по маршруту «Москва-Дубай» прямиком к белому песку, синему морю и потрясающим закатам. Пассажирами комфортабельного лайнера станут слушатели радио №1 в России*. Их ждет Crazy Weekend — незабываемый отдых, лучшие отели, клубы, рестораны и, конечно, вечеринки с топовыми артистами и любимыми ведущими.

Для путешественников создадут эксклюзивные условия — отдельные стойки регистрации в аэропорту «Домодедово», dj-сет в VIP-зале и брендированный самолет «Европы Плюс». Ведущие утреннего шоу «Бригада У» — Джем, Вэл и Вики, а также вечернего шоу РАШ — Антон Комолов и Лена Абитаева устроят во время полета квиз под зажигательный плейлист.

Получить место на борту комфортабельного авиалайнера и провести Crazy Weekend с командой «Европы Плюс» может каждый, кто с 2 по 22 августа пройдет регистрацию на рейс на crazyweekend.europaplus.ru, выбрав себе место в салоне, и дождется звонка от ведущих. Путевки разыгрывают ежедневно с 7:00 до 10:00 в прямом эфире.

Подробности акции доступны на «Европе Плюс», crazyweekend.europaplus.ru и страницах станции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,3 млн человек (14,5% населения), еженедельно — около 21,3 млн человек (33,2% населения), доля рынка по аудитории — 8%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 375 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru .

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru .

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: « ВКонтакте » , Facebook , « Одноклассники » , Instagram , Twitter , YouTube .

Мобильные приложения для iOS и Android .

*Mediascope, Radio Index РОССИЯ 100 К +, ОКТЯБРЬ 2020 – МАРТ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share, возраст 12+.

Источник: пресс-служба радио