Туризм

В Гидрометцентре рассказали о наступлении бархатного сезона в России

Бархатный сезон на российских курортах в 2021 году начнется в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23-25 градусов», - сказал он.

Вильфанд отметил, что в этом году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом. «В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков», - объяснил метеоролог. Он напомнил, что в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября. В этом году, согласно прогнозам, он закончится в первой декаде октября.

Вильфанд добавил, что в настоящее время температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет 26 градусов тепла, Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Бердянске - 28 градусов тепла, а в Ейске - 29 градусов тепла.