Туризм

Туристическому бизнесу предстоит сломать стереотипы о Пскове - Кристина Кобызь

Туристическому бизнесу предстоит сломать стереотипы туристов о Пскове. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь.

«Мы давно ведем конструктивный диалог с туристическим бизнесом и пытаемся придумывать новые маршруты с новыми объектами. Сейчас у нашего туриста есть запрос - посмотреть все главные достопримечательности за 1-2 дня. Но мы хотим сломать этот стереотип и предложить туристу остаться здесь на 3 дня», - сказала Кристина Кобызь.

Она добавила, что предложение должно сформировать спрос, и в этом может помочь новый Центр туризма и творческих индустрий. Помимо того, что сотрудники центра могут подсказать туристу интересные и необычные места для досуга, которых становится все больше, из окон здания Центра открывается красивый вид на город. «Туристы могут увидеть прямо из окна сразу несколько объектов ЮНЕСКО!» - подчеркнула Кристина Кобызь.

По ее словам, городской комитет по реализации программ приграничного сотрудничества в настоящее время решает вопрос о более удобном размещении информации о городе на территории Пскова.

«Скорее всего, мы будем работать с QR-кодами, чтобы не захламлять город табличками и указателями. Сейчас мы находимся на этапе картирования и решаем, где и как их лучше разместить. С одной стороны, QR-коды должны располагаться рядом с точками Wi-Fi. С другой стороны, нам предстоит решить проблему вандализма и обезопасить их от разрушений», - рассказала Кристина Кобызь.