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Туризм

Стоимость отдыха в Турции для псковичей выросла почти на 80%

05.08.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

Стоимость отдыха в Турции для псковичей выросла почти на 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Из услуг (за полгода – ред.) более всего выросли цены и тарифы на поездку на отдых в Турцию – на 78,1%, полет в салоне экономического класса самолета – на 65,6%, проживание в гостинице 4* – на 22,3%, услуги железнодорожного транспорта – на 11%, билет в музей и на выставку – на 10,8%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 8%, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 7,5%, устную консультацию юриста по семейным вопросам, гастроскопию – на 6,4%, проезд в междугородном автобусе – на 6,1%, проезд в маршрутном такси – на 5,2%. Из бытовых услуг значительнее других подорожала установка пластиковых окон – на 12,5%, мойка легкового автомобиля – на 8,9%, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля – на 8,4%», - рассказали в Псковстате.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на поездку на отдых ОАЭ – на 32,9%, пользование потребительским кредитом – на 6,1%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения – на 5,3%, проживание в хостеле – на 2,2%.

Из цен производителей в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года в наибольшей степени выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции – на 24,1%. Цены производителей промышленных товаров увеличились на 10,3%, тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 5,3%. Цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения выросли на 3%.

Теги: #туризм #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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