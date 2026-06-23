Псковский слёт любителей радио посетили свыше 100 человек из разных городов

Четвёртый открытый слёт любителей радио «Белые радионочи-2026» состоялся на аэродроме «Серёдка» в Псковском округе в прошедшие выходные, 20 и 21 июня, сообщили организаторы мероприятия в группе слёта в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: организаторы и гости мероприятия / РадиоПсков R1WAB / «ВКонтакте»

На поляне собралось 114 участников, среди них: 38 радиолюбителей — главные герои радиоэфира, 12 детей, 11 организаторов — те, кто всё это придумал и воплотил, а также две собаки и один кот — верные спутники, которые внимательно слушали шум эфира и треск костра.

На слёт приехали гости из Великих Лук, Великого Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Острова, Порхова, Новосокольников, Серёдки и даже из деревни Горожане. «Спасибо, что выбрали нас несмотря на расстояние», — поблагодарили организаторы.

Утром воскресенья, 21 июня, на поляне насчитали 30 палаток, «вырос настоящий палаточный городок».

Отдельно отметили тех, кто добрался до слёта особым стилем: один смельчак приехал из Пскова на велосипеде («рекорд выносливости»), на слёте припарковались два автодома из Пскова и Санкт-Петербурга, а также была замечена голубая «Волга», которая привезла двух человек, и запомнившийся многим красный «Москвич».

Слёт прошёл на аэродроме не зря — более 15 участников поднялись в воздух на самолёте, автожире и даже воздушном шаре, а также провели QSO (сеанс двусторонней радиосвязи - ред.) с борта.

Также на слёте были представлены экспозиции Музея радио и ретро авто- и мототехники. Провели вводную лекцию о радио для начинающих, экскурсию по авиацентру и фотосессию с самолётами, организовали радиобарахолку. Любой желающий смог понаблюдать за небом в телескоп. Состоялись презентации современных технологий. Гости смогли также подняться в небо на воздушном шаре. А завершением программы стал ночной кинопросмотр и «посиделки» у костра.

В первый день слёта, 20 июня, провели три конкурса: «Наибольшее количество радиосвязей за время слёта» (подтверждается аппаратными журналами), «Кулинарный конкурс: лучшее блюдо для участников слёта» (не менее 10 порций) и «Лучшая самодельная конструкция радиотехники». А во второй день, 21 июня, провели торжественную церемонию награждения, подведения итогов и закрытия слёта. Победителям вручали призы от организаторов и спонсоров.



