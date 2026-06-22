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40% псковичей считают лучшим вариантом отпуска отдых в России — опрос

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40% псковичей считают лучшим вариантом отпуска отдых в России, 34% отдает предпочтение зарубежным поездкам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм, тогда как горожанки чуть чаще называют зарубежный.

Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 32%, отдых в России — 37%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 33%, а 44% — за внутренний туризм.

Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.

В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха является Сочи и Адлер — 9%. Еще 9% предпочитают отдых дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 4%.

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