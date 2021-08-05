Туризм

Аналитики выяснили, куда россияне полетят в бархатный сезон

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь по России в бархатный сезон и сколько платят за билеты. Были проанализированы бронирования авиабилетов с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября.

Средний чек за перелет по России на первую половину осени по уже оформленным билетам составляет 8 067 рублей в одну сторону. По сравнению с прошлым годом средний чек пока ниже на 7%: год назад за билет по России в «бархатный сезон» платили в среднем 8 676 рублей в одну сторону.

Больше всего билетов с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября оформлено в Сочи. Доля этого направления за год выросла с 17,4% до 19,4%, и пока Сочи обходит Симферополь — самое популярное направление для бархатного сезона в прошлом году. Доля Симферополя сократилась с 19% до 15,4%. Средний чек за перелет в Сочи на 11% ниже прошлогоднего и равен 6 087 рублям в одну сторону. За билет в Симферополь платят в среднем 6 955 рублей в одну сторону — на 3% меньше, чем год назад.

Сразу после Сочи и Симферополя по популярности следует Москва. Туда оформляется 12,7% билетов на первую половину осени. Средний чек за перелет в столицу почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет порядка 6 454 рублей в одну сторону.

Также в пятерку востребованных направлений в начале осени входят Анапа и Санкт-Петербург. Средние чеки по этим направлениям выросли на 3% по сравнению с прошлым годом — до 6 605 и 7 545 рублей в одну сторону соответственно.

А вот средний чек в Геленджик, который следующий по популярности, сократился на 15% — с 8 014 до 6 824 рублей в одну сторону. Среди направлений из топ-20 это лидер по снижению среднего чека за год.

Кроме того, в рейтинг популярных направлений на первую половину осени вошли Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Мурманск, Сургут, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфа, Новый Уренгой, Тюмень, Новосибирск, Казань и Самара.