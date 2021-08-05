Туризм

Из Пскова предложили запустить авиарейсы в Минск и Казань

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом. Основной темой стало развитие транспортной доступности региона. На мероприятии также присутствовали вице-губернатор Нинель Салагаева, гендиректор «Азимута» Павел Екжанов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Открывая совещание, губернатор отметил, что «Азимут» — первая авиакомпания, которая начала летать в Псков после долгого перерыва. Михаил Ведерников поблагодарил ее представителей за конструктивное взаимодействие и обратил внимание, что сотрудничество продолжает развиваться.

Во время своего выступления Михаил Ведерников напомнил, в 2019 году было перевезено более 34 тыс. пассажиров, в 2020 году — более 45 тыс. пассажиров. За первые семь месяцев 2021 года перевезено уже около 48 тыс. пассажиров. В настоящее время производится субсидирование рейсов в Москву из регионального бюджета, в Сочи - из федерального и регионального бюджетов.

Озвучил Михаил Ведерников и планы по расширению маршрутной сети на 2022 год. Предполагается, что самолеты «Азимута» будут перевозить пассажиров из Пскова в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград круглогодично, в Симферополь — сезонно. Помимо субсидируемых рейсов на маршрутах будут осуществляться и полеты на коммерческой основе. В завершение губернатор акцентировал внимание, что в рамках расширения сотрудничества необходимо обсудить вопрос базирования самолетов в аэропорту Пскова.

Павел Удод также поблагодарил представителей администрации региона за плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что несмотря на сложный 2020 год, который был ознаменован рядом противовирусных ограничений, в аэропорту Пскова удалось увеличить пассажиропоток.

«Наши планы в этом году доказывают дальнейшее улучшение. Мы планируем выйти на увеличение показателя на 90% к прошлому году — 72 тысяч пассажиров. Если мы говорим о предложенной маршрутной сети, то мы думаем перевезти около 120 тысяч пассажиров в 2022 году», — отметил Павел Удод.

В рамках рабочей встречи Михаил Ведерников обсудил с руководством авиакомпании возможность открытия дополнительных направлений, в том числе в Минск, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, а также частоту рейсов в неделю, которые планируется выполнять из Пскова в Минеральные Воды и Калининград. По итогам обсуждения была достигнута договоренность проработать данные вопросы с точки зрения эффективности.

Еще одной темой для совещания стала ситуация с задержками рейсов как из-за их стыковочного характера, так и из-за погодных условий. Представители авиакомпании подчеркнули, что работа по подбору удобного времени вылета из Сочи и Москвы продолжается, при этом специалисты будут учитывать те предложения, которые предоставляет администрация региона.

Михаил Ведерников также отметил, что регион активно прорабатывает вопрос сезонного обслуживания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова — в бюджете заложены средства на приобретение реагентов для обработки в зимний период. Управляющая организация — псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» — будет активно взаимодействовать в вопросе уборки плоскостных сооружений с соединением военно-транспортной авиации, базирующимся здесь.

В завершение Павел Удод отметил, что по вопросу базирования в аэропорту в Пскове самолетов авиакомпании «Азимут» есть положительная динамика — воздушное судно находится на территории между прилетом из Москвы и утренним вылетом. Увеличение времени пребывания — перспектива дальнейшего сотрудничества. В свою очередь Михаил Ведерников подчеркнул, что регион обладает необходимым количеством специалистов, которые бы смогли организовать техническое обслуживание, а пребывание дополнительных самолетов исключит вероятность серьезных сбоев.