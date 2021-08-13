Туризм

Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта

Оперштаб при правительстве России по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа.

С пяти до 15 станет больше перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из других воздушных гаваней России, уже возобновивших обслуживание международных рейсов, можно будет выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям, пишет РИА Новости.

Российские власти возобновили регулярное авиасообщение из столицы на египетские курорты Красного моря 9 августа. Предполагалось, что по маршруту будут летать пять рейсов в неделю.