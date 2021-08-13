Туризм

Псковская молодежь сможет отправиться на Северный полюс

Псковская молодежь сможет отправиться в экспедицию на Северный полюс следующим летом. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил исполнительный директор компании «Русарк» Алексей Лето.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области.

«Мы готовим проект, который будет называться "Плавучий университет". Благодаря ему псковская молодежь, представители псковского университета смогут отправиться в экспедицию на парусной яхте. Удобство парусной яхты состоит в том, что на ней можно заходить туда, куда не пройдет большой пароход, и успешно проводить исследования. Молодежи кажется, что наука - это что-то неинтересное, для бородатых дяденек, которые пишут никому не нужные доклады, но мы покажем, что это не так», - рассказал Алексей Лето.

Также он поделился планами компании «Русарк» совместить научные и туристические экспедиции. По его мнению, такие туры будут интересны обычным людям, ведь во время них можно узнать что-то новое для себя.

«Мы рассчитываем на то, что молодые люди увидят нас, молодых людей, и поймут, что для похода в экспедицию необязательно ждать, пока тебе исполнится 60 и у тебя вырастет борода. В молодости тоже возможно все!» - подчеркнул Алексей Лето.

С ним согласился технический директор компании «Русарк» Владимир Костин.

«Когда мы отправлялись в экспедицию в 2010 году, я был самым великовозрастным ее участником. Мне на тот момент было 30 лет. Самому молодому из нас было 23 года, а средний возраст команды из 7 человек составлял 25 лет. Тогда мы обошли округ Северного полюса и установили мировой рекорд как самая молодая команда», - добавил он.