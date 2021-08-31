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Туризм

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком

31.08.2021 19:55|ПсковКомментариев: 0

Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября, сообщает РИА Новости.

«Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», - сказали в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых», - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Теги: #туризм #кешбэк
Источник: Псковская Лента Новостей
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