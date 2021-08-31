Туризм

Псковский облсовпроф принимает участие в международной выставке «Отдых-2021»

Представители профсоюзных санаториев, баз отдыха и бюро путешествий и экскурсий Псковской области принимают участие в международной выставке «Отдых-2021» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 7 по 9 сентября. На выставке «Отдых-2021» в ЦВК «Экспоцентр» представлены стенды как различных стран, так и регионов России.

Участие в данной выставке стало возможно при содействии комитета по туризму администрации Псковской области в рамках соглашения о взаимодействии.