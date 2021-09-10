Туризм

Себежанин стал победителем конкурса туристических видеопрезентаций

Работа командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова заняла первое место во всероссийском конкурсе туристических видеопрезентаций. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Фото и видео: газета «Призыв»

Владимир Бумаков подавал заявку с двумя видеороликами, демонстрирующими красоты Себежского края. «Из восьми представленных в финале номинации видеоработ моя понравилась жюри больше всех. Спасибо озеру Синовино и небу над ним, что в день съемок они были благосклонны ко мне», - прокомментировал победитель.

Победу одержал видеоролик «Озеро Синовино. Жемчужина Себежских озер».