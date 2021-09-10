Туризм

Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Многие россияне начали все чаще мечтать о длительном отпуске, рассчитанном на месяц и более. По мнению 30% респондентов, это лучшая продолжительность перерыва от работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Таким образом, треть опрошенных посчитали отпуск в четыре недели самым идеальным, чтобы успеть отдохнуть от работы. При этом 23% россиян заявили, что им необходимо еще больше времени. РБК отмечает, что в 2019-м доля желающих уйти в длительный отпуск составляла всего 15%. Предполагается, что на такой рост повлияла пандемия COVID-19.

19% респондентов ответили, что им достаточно и трех недель, чтобы полностью восстановиться перед работой. 17% россиян согласны на 14 свободных дней, а еще 3 процента заявили, что им для полноценного отдыха хватит 10 дней.

SuperJob также выявил тенденцию, согласно которой короткие отпуска больше предпочитают молодые люди до 24 лет со средним доходом менее 30 тысяч рублей. В то же время о длительных перерывах мечтают респонденты старше 35 лет с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Уточняется, что сервис проводил исследование в разных регионах страны в период с 14 по 16 сентября. За это время было опрошено всего около 1,6 тысячи человек.