Туризм

С 21 сентября разрешены полеты в Египет и Турцию из Пскова

С 21 сентября разрешены полеты в Египет и Турцию из Пскова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артема Тарасова.

«Оперштаб по коронавирусу под председательством Голиковой с 21 сентября дал разрешение на полеты в Египет и Турцию из аэропорта Пскова, - отметил Артем Тарасов. – Самолеты по этим направлениям у нас не летают. Сейчас комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято».