Туризм

Бонусы СберСпасибо можно обменять на скидку в PEGAS Touristik

Программа лояльности СберСпасибо и туристическая компания PEGAS Touristik запустили акцию по списанию и накоплению бонусов. Теперь участникам СберСпасибо доступно списание бонусов на оплату услуг компании PEGAS Touristik (до 99% от стоимости покупки), а за каждую покупку клиентам будет начислено 3% от стоимости бонусами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно применить бонусы при оплате заказов у туроператора PEGAS Touristik.

«Все соскучились по путешествиям, и туризм все более активно возвращается в нашу жизнь, поэтому мы рады предложить нашим клиентам выгодное применение бонусов при планировании отдыха. Большое количество наших участников копят бонусы на крупные покупки — почему бы не потратить их на оплату поездки со скидкой 99%!» - рассказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо.

«Мир постепенно оживает, и мы снова планируем путешествия. Текущая ситуация периодически вносит свои коррективы, но давайте не будем грустить о том, что пока недоступно, а подумаем, как развернуть обстоятельства в свою сторону. Для наших клиентов на сайте pegast.ru мы рады представить счастливый, 20-й способ приема платежей: с бонусами СберСпасибо мир распахнет свои гостеприимные объятия для всех, кто безнадежно и навсегда влюблен в путешествия», - отметила генеральный директор компании PEGAS Touristik Анна Подгорная.

PEGAS Touristik — один из лидеров российской туристической отрасли. Компания предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной и экономической жизни страны и за 27 лет успешной работы завоевала доверие более 27 миллионов туристов. Среди предложений туроператора — 25 направлений на 70 курортов мира чартерной и регулярной перевозкой из 60 регионов России.