Инфостенды с QR-кодом для туристов установили в Пскове в качестве эксперимента

Информационные стенды для туристов, оснащенные QR-кодом, установили в исторической части Пскова в качестве эксперимента. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Теперь жители и гости города могут навести камеру своего смартфона на QR-код и узнать о достопримечательностях, уникальных местах и интересных событиях региона. Информация размещена на Туристическом портале Псковской области», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Увидеть эти стенды и познакомиться с информацией о Псковской области можно:
«Проект реализуется в Пскове впервые, и в дальнейшем мы планируем его расширять. Сейчас идет разработка анимированных роликов об истории нашего города, которые в скором времени появятся на информационных стендах. Озвучивать из будут известные актеры!» - добавил глава региона.