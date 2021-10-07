Туризм

Инфостенды с QR-кодом для туристов установили в Пскове в качестве эксперимента

Информационные стенды для туристов, оснащенные QR-кодом, установили в исторической части Пскова в качестве эксперимента. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Теперь жители и гости города могут навести камеру своего смартфона на QR-код и узнать о достопримечательностях, уникальных местах и интересных событиях региона. Информация размещена на Туристическом портале Псковской области», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Увидеть эти стенды и познакомиться с информацией о Псковской области можно:

на улице Пушкинской напротив драмтеатра имени Пушкина;

в Детском парке у памятника княгине Ольге;

рядом со смотровой площадкой у реки Псковы со стороны Кремля;

рядом со смотровой площадкой у реки Псковы со стороны Золотой набережной;

на горе Соколиха на подъеме к монументу в память о Ледовом побоище.

«Проект реализуется в Пскове впервые, и в дальнейшем мы планируем его расширять. Сейчас идет разработка анимированных роликов об истории нашего города, которые в скором времени появятся на информационных стендах. Озвучивать из будут известные актеры!» - добавил глава региона.