Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин высказались о целесообразности введения штрафов для неаттестованных гидов

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова на первой ноябрьской сессии будет рассмотрен федеральный законопроект о введении административной ответственности для неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Требование об обязательной аттестации предоставляющих экскурсионные услуги специалистов начнет действовать с 1 июля 2022 года – с этой даты вступает в силу соответствующее положение закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Рассматриваемый законопроект предлагает штрафовать неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников по туристическим маршрутам, причем размер штрафа для последних увеличить.
По мнению Алексея Севастьянова, одновременно с обязательной аттестацией гидов, необходимо вводить и административную ответственность за нарушение этого требования, поскольку «на кону безопасность туристов».
Позицию коллеги разделил вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин – парламентарий увлекается активными видами туризма и совершил несколько восхождений на вершины.
Юрий Сорокин поддержал инициативу о введении штрафных санкций за нарушение законодательной нормы об аттестации: «Не для того, чтобы наказать гидов, экскурсоводов и проводников, а чтобы сформировать у них ответственность и обезопасить туристов».
Согласно законопроекту размер штрафов колеблется от трех до пятидесяти тысяч рублей. Предполагается, что административной ответственности должны подлежать и организации, выдающие аттестаты без законных на то полномочий. Максимальный размер возможного штрафа в этом случае – триста тысяч рублей.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» планируется к рассмотрению в Госдуме в декабре этого года.