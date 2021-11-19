Почта России и Ростуризм планируют возродить традицию видовых открыток

Почта России и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФПС, запуск первого совместного проекта планируется до конца года.
Почта России и Ростуризм договорились реализовывать планы, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и ее регионам. Соответствующее соглашение подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.
Обе стороны хотят создавать и популяризировать новые туристические маршруты, в том числе за счет выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам страны. Запуск первых нескольких серий планируется на конец этого года.
«Мы очень рады старту сотрудничества с Ростуризмом. Почтовое отделение может стать полезной точкой в маршруте любого путешественника. Во-первых, многие почтовые объекты — исторические отделения, почтамты, музеи почты — это уникальные достопримечательности, не всегда широко известные, но оттого не менее интересные. Во-вторых, с помощью почты можно облегчить себе поездку: здесь можно снять наличные, оплатить мобильную связь, отправить близким открытку из понравившегося места, послать домой сувениры из поездки или просто вещи, которые утяжеляют багаж. Открытки и посылки из отпуска — не новая практика, но подзабытая, особенно видовые открытки, которые в последние годы были далеко не во всех отделениях», - отметила Софья Ваняткина.