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Туризм

Почта России и Ростуризм планируют возродить традицию видовых открыток

02.12.2021 18:59|ПсковКомментариев: 0

Почта России и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФПС, запуск первого совместного проекта планируется до конца года.

Почта России и Ростуризм договорились реализовывать планы, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и ее регионам. Соответствующее соглашение подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.

Обе стороны хотят создавать и популяризировать новые туристические маршруты, в том числе за счет выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам страны. Запуск первых нескольких серий планируется на конец этого года.

«Для нас очень важно сотрудничество с Почтой России. Ведь это крупнейшая современная и технологичная компания, которая действует по всей стране, ее отделения есть в каждом регионе и в абсолютном большинстве населенных пунктов. Это открывает для нас огромные возможности по развитию туризма. Мы планируем совместно повышать узнаваемость региональных туристических брендов, создавать новые абсолютно уникальные "почтовые" маршруты, возрождать традиции, тем самым популяризировать путешествия в России и делать их еще более привлекательными», - сказала Евгения Чухнова.

«Мы очень рады старту сотрудничества с Ростуризмом. Почтовое отделение может стать полезной точкой в маршруте любого путешественника. Во-первых, многие почтовые объекты — исторические отделения, почтамты, музеи почты — это уникальные достопримечательности, не всегда широко известные, но оттого не менее интересные. Во-вторых, с помощью почты можно облегчить себе поездку: здесь можно снять наличные, оплатить мобильную связь, отправить близким открытку из понравившегося места, послать домой сувениры из поездки или просто вещи, которые утяжеляют багаж. Открытки и посылки из отпуска — не новая практика, но подзабытая, особенно видовые открытки, которые в последние годы были далеко не во всех отделениях», - отметила Софья Ваняткина.

Теги: #туризм #Почта России #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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