Туризм

Остров туризма

Остров в средние века играл важную роль в защите южных границ Псковской республики. Позднее на территории города возводились церкви, усадьбы, купеческие дома. Позже появились уникальные цепные мосты. Но не только ими известен город и район. Туристический потенциал муниципалитета сегодня презентовали в Туристском информационном центре Псковской области. Какими еще достопримечательностями богат Остров и как здесь планируют развивать туризм, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятия, посвященные туристическим возможностям районов Псковской области, проходят в Туристском информационном центре на протяжении девяти месяцев. Представители муниципалитетов зачитывают лекции об истории, презентуют народные промыслы, показывают фотографии, книги, поют песни и угощают местными гостинцами.

«Сегодня Островский район — девятый, который презентуется у нас. Это очень красивое, богатое историей место. Район знаменателен, прежде всего, своими цепными красивыми мостами. На открытии одного из мостов побывал сам Николай I. Также там есть исторический музей ”Линия Сталина”, религиозные объекты, очень много храмов», - сказала директор ТИЦ Лариса Семашко.

Она обратила внимание собравшихся на усадебный Горайский парк Лореров-Розенов, который является объектом культурного наследия федерального значения. В прошлом году за счет средств, полученных по президентскому гранту, парк буквально возродили: появились беседка, два мостика, прогулочная дорожка.

«Одно из наших мечтаний — создание туристического маршрута между Псковом и Пушкинскими Горами, в который войдет город Остров. Мы надеемся, у нас это получится», - поделилась Лариса Семашко.

В мероприятии принял участие и глава Островского района Дмитрий Быстров. «Такие презентации позволяют широкому кругу общественности и средствам массовой информации донести тот потенциал, каким обладает город Остров и Островский район. Визитной карточкой являются наши цепные мосты, которые были капитально отремонтированы, была сделана подсветка», - отметил он.

Об этой достопримечательности знает как население области, так и жители других регионов. Приезжая посмотреть на мосты, путешественники находят для себя и многие другие интересные места.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что за счет поступлений в бюджет от внутреннего туризма, у властей появляется больше возможностей для улучшения жизни населения. Сейчас наиболее интересными местами, помимо мостов, по его мнению, можно назвать Парк Победы, восстановленную историческую набережную и Военно-исторический музей Псковской области.

Островский район получил свыше 50 миллионов рублей по результатам всероссийского конкурса на реконструкцию центральной площади. Работы планируется завершить к концу следующего года, что станет завершающим штрихом в картине центрально-исторического ансамбля города.

В продолжение презентации учитель истории средней образовательной школы №4 Наталья Панкова представила презентацию «Храним историю — строим будущее!», в которой обозначила основные исторические факты, связанные с Островом. В фойе центра можно было ознакомиться с произведениями островских писателей и поэтов.

Заведующая отделением информационной работы Островской центральной районной библиотеки Елена Черкашина показала гостям кукол ручной работы, рушники с вышивкой, народные костюмы а также картины, выполненные на швейной машинке.

А ветеран Вооруженных сил Геннадий Смирнов прочел стихотворение «Я привык в нашем парке...», описывающее красоту островского парка и события из жизни лирического героя. После этого солисты центра культуры «Юбилейный» исполнили гимн муниципалитета.

Завершилось мероприятие чаепитием. Местное кафе «Малахит» угостило присутствующих «островскими вкусняшками».

Выставка продлится в центре еще две недели. Кроме того, как заметила директор Туристского информационного центра, 13 декабря в Псков приедут представители Себежского района с презентацией своих туристических возможностей.

Анастасия Быстренькина