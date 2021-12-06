Остров туризма

Остров в средние века играл важную роль в защите южных границ Псковской республики. Позднее на территории города возводились церкви, усадьбы, купеческие дома. Позже появились уникальные цепные мосты. Но не только ими известен город и район. Туристический потенциал муниципалитета сегодня презентовали в Туристском информационном центре Псковской области. Какими еще достопримечательностями богат Остров и как здесь планируют развивать туризм, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятия, посвященные туристическим возможностям районов Псковской области, проходят в Туристском информационном центре на протяжении девяти месяцев. Представители муниципалитетов зачитывают лекции об истории, презентуют народные промыслы, показывают фотографии, книги, поют песни и угощают местными гостинцами.
Она обратила внимание собравшихся на усадебный Горайский парк Лореров-Розенов, который является объектом культурного наследия федерального значения. В прошлом году за счет средств, полученных по президентскому гранту, парк буквально возродили: появились беседка, два мостика, прогулочная дорожка.
В мероприятии принял участие и глава Островского района Дмитрий Быстров. «Такие презентации позволяют широкому кругу общественности и средствам массовой информации донести тот потенциал, каким обладает город Остров и Островский район. Визитной карточкой являются наши цепные мосты, которые были капитально отремонтированы, была сделана подсветка», - отметил он.
Об этой достопримечательности знает как население области, так и жители других регионов. Приезжая посмотреть на мосты, путешественники находят для себя и многие другие интересные места.
Островский район получил свыше 50 миллионов рублей по результатам всероссийского конкурса на реконструкцию центральной площади. Работы планируется завершить к концу следующего года, что станет завершающим штрихом в картине центрально-исторического ансамбля города.
В продолжение презентации учитель истории средней образовательной школы №4 Наталья Панкова представила презентацию «Храним историю — строим будущее!», в которой обозначила основные исторические факты, связанные с Островом. В фойе центра можно было ознакомиться с произведениями островских писателей и поэтов.
Заведующая отделением информационной работы Островской центральной районной библиотеки Елена Черкашина показала гостям кукол ручной работы, рушники с вышивкой, народные костюмы а также картины, выполненные на швейной машинке.
А ветеран Вооруженных сил Геннадий Смирнов прочел стихотворение «Я привык в нашем парке...», описывающее красоту островского парка и события из жизни лирического героя. После этого солисты центра культуры «Юбилейный» исполнили гимн муниципалитета.
Завершилось мероприятие чаепитием. Местное кафе «Малахит» угостило присутствующих «островскими вкусняшками».
Выставка продлится в центре еще две недели. Кроме того, как заметила директор Туристского информационного центра, 13 декабря в Псков приедут представители Себежского района с презентацией своих туристических возможностей.
Анастасия Быстренькина