Туризм

Скоростные поезда возобновили движение между Петербургом и Хельсинки

Скоростные поезда «Аллегро» возобновили движение между Санкт-Петербургом Хельсинки 12 декабря.

«Мы возобновляем сегодня пассажирское высокоскоростное сообщение. Знаменательно то, что ровно 11 лет назад мы в первый путь запустили эти поезда. В марте прошлого года приостановили движение в связи с пандемией и сегодня опять его возобновляем», - цитирует РИА Новости начальника ОЖД Виктора Голомолзина.

В поездах действуют противоэпидемические меры обоих государств.

Поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.