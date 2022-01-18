Туризм

Путешествовать по России с кэшбэком 20% предлагают псковичам

Россиянам предлагают насладиться пейзажами родной страны с кэшбэком 20% в рамках государственной программы по стимулированию внутреннего туризма. Предложение распространяется на круизы по рекам и морям, поездки на выходные, экскурсионные туры и многое другое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СНГБ.

Условия предоставления кэшбэка:

путешествие должно состояться в срок:

с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории),

с 18 января по 1 июня 2022 для поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда);

минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Клиентам рекомендуют обращать внимание на детали при оплате поездки;

ограничений по стоимости путешествия нет;

количество поездок в рамках программы не ограничено.

Чтобы получить кэшбэк, нужно:

Перед оплатой зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности для держателей карт «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или privetmir.ru. Выбрать направление по России продолжительностью от двух ночей от туроператоров, отелей и агрегаторов на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 18 января (с 00:00 по московскому времени) по 12 апреля 2022 года (до 23:59 по московскому времени) на странице акции на сайте выбранного партнера программы. Получить кэшбэк 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Официальный сайт программы: мирпутешествий.рф.

Контактный центр по вопросам условий программы: 8 800 302-36-23 (круглосуточно).

Электронная почта для обращений: mir@russia.travel.

Акция действует с 18 января по 12 апреля 2022 года.

Сведения об операторе (организаторе) акции, правилах проведения акции, размере кэшбэка*, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности для держателей карт «Мир» доступны на сайте: https://privetmir.ru.

*Кэшбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».