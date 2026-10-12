«Праздник клюквы» собрал гостей в Пыталово: дегустации, мастер-классы и большой пирог

Фестиваль «Праздник клюквы» прошел в городе Пыталово в минувшие выходные. Как сообщили в министерстве культуры Псковской области, церемония открытия фестиваля началась с праздничного шествия представителей гастрономического конкурса и встречи хозяйки фестиваля - Королевы Клюквы.

Фотографии: министерство культуры Псковской области / Мах

Центральной площадкой фестиваля стало общественное пространство у местного Дома культуры. Здесь проходили дегустации блюд, приготовленных с использованием клюквы, а также состоялся мастер-класс «Клюквенный башмачок», в ходе которого гости мероприятия украшали резиновые сапоги аппликациями и художественной росписью, превращая обувь в арт-объекты.

Хоровод, большой пирог от сотрудников Досугового объединения Пыталово и выступление народного коллектива фольклорной группы «Истоки» стали финалом фестиваля. Свое творчество зрителям представили также коллективы Домов культуры из Острова, Идрицы и Палкино.

Напомним, пятый фестиваль «Праздник клюквы» прошел в Пыталово 10 октября.