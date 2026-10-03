Фестиваль монастырской кухни «Архондарик». ФОТОРЕПОРТАЖ

Со 2 по 4 октября в Печорах проходит уникальный по своей задумке фестиваль - монастыри со всей России презентуют свои блюда на мероприятии под названием «Архондарик».

Участие в фестивале приняли как псковские обители, так и монастыри из Татарстана, Беларуси, а также с Дальнего Востока. Это уникальная возможность познакомиться с традиционной кулинарией обителей, прикоснуться к культурному и духовному наследию Русской Православной Церкви. Фестиваль отметился не только едой, но и пищей духовной - для желающих все три действует лекторий, где можно напрямую священнослужителям задать интерсующие вопросы.

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Подробнее - в фоторепортаже Андрея Николаева.

Генеральный спонсор - Россельхозбанк.