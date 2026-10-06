Пятый фестиваль «Праздник клюквы» пройдет в Пыталово 10 октября, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Изображение: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

Фестиваль пройдет на площадке перед Домом культуры. Торжественное открытие запланировано в 12:00. В этот день клюква станет главным героем праздника. В программе — мероприятия для всей семьи.

Гастрономический конкурс

По словам Веры Кондратьевой, повара и домашние кулинары представят блюда, в которых одним из компонентов станет клюква. Гостей ждут презентации, секреты приготовления и дегустация — от традиционных морсов до необычных десертов и горячих блюд.

«В этом году дегустация будет платной. Попробовать блюда участников можно будет небольшими порциями по демократичным ценам, которые кулинары установят самостоятельно. Пожалуйста, возьмите с собой наличные», — добавила Вера Кондратьева.

Смотр-конкурс «Клюквенный башмачок»

Участникам предложат оформить и представить резиновую обувь. Работы могут быть индивидуальными или коллективными. Возрастных ограничений для участников нет. Заявки принимаются до 7 октября.

Выставка-продажа и мастер-классы

Мастера декоративно-прикладного творчества представят свои изделия. Уникальные работы можно будет приобрести на память, а также попробовать создать собственный сувенир на мастер-классе. Участие будет интересно и детям, и взрослым.

Концертная программа

Гостей ждут выступления творческих коллективов, песни, танцы и праздничное настроение.

Литературная клюквенная гостиная

Строки известных поэтов и писателей, посвященные клюкве, также представят присутствующим на празднике.