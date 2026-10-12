Бусины врозь: что пошло не так с «Серебряным ожерельем» 

С конца 2010-х годов в нашей стране начали продвигать туристический проект «Серебряное ожерелье России». По задумке авторов, он должен был стать альтернативой «Золотому кольцу» и привлечь туристов в регионы Северо-Запада, в том числе и в Псковскую область. Однако прошли годы, а «Ожерелье» так и не смогло достичь популярности знаменитого маршрута по древнерусским городам. В то время как «Кольцо» остается востребованным и узнаваемым на протяжении многих десятилетий, о его северном аналоге часто не знают даже те, кто посещает входящие в него регионы. Что же пошло не так и можно ли еще спасти «Ожерелье»? А может, все не настолько плохо, и проект просто долго раскачивается и вот-вот наконец выстрелит? Чтобы найти ответы на эти вопросы, Псковская Лента Новостей обратилась к экспертам.

Идея «Серебряного ожерелья» зародилась еще в 2000-е годы. Тогда в северо-западных регионах прорабатывались маршруты, связанные с подвигами Александра Невского, а также концепция единого «Серебряного кольца». В 2012 году задумка получила государственную поддержку - президент Владимир Путин дал поручение министерству культуры разработать туристический проект, который объединил бы города и достопримечательности 11 регионов Северо-Запада России. Когда специалисты приступили к работе над ним, оказалось, что уложить объекты в кольцо не получается из-за больших расстояний и особенностей расположения. Потому проект получил поэтичное название «Серебряное ожерелье».

Воплотить его в жизнь быстро не получилось. Полноценная концепция нового туристического пространства и его «дорожная карта» появились только в 2018 году. Тогда же была сформирована рабочая группа по реализации проекта при полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе. Несмотря на большие планы, быстро сделать «Серебряное ожерелье» узнаваемым туристическим брендом не удалось. Проект постепенно развивался, в него включались новые маршруты и объекты, однако широкой популярности у туристов он так и не получил.

Ситуация стала меняться в 2020 году, когда пандемия коронавируса и закрытие границ резко ограничили возможности для зарубежных поездок, а внутренний туризм, напротив, получил новый импульс. На этом фоне в 2021 году «Серебряное ожерелье» решили перезапустить, сделав ставку на усиление маркетинга и сотрудничества между регионами. В частности, в рамках проекта «Музейные маршруты» активизировалось взаимодействие с научным и музейным сообществом. Для туристов был создан «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club». Кроме того, руководители «Серебряного ожерелья» начали ежегодно выбирать его столицу - ею по очереди становятся разные города и населенные пункты Северо-Запада. Получение этого статуса помогает привлекать федеральные инвестиции для развития небольших и удаленных территорий и их туристической инфраструктуры.

В дальнейшем проект продолжили развивать в том же направлении - усиливать связи между отдельными городами. Так, в 2026 году Русский музей запустил акцию «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», в рамках которой стал привозить шедевры из своей коллекции в музеи Северо-Запада. Именно благодаря этой инициативе в сентябре в Псковском музее-заповеднике открылась выставка одной картины - полотна Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища». На открытии экспозиции директор Русского музея Алла Манилова пояснила, что акция была создана, чтобы «объединять города через культурные проекты».

«В 2012 году президент дал министерству культуры поручение создать проект - аналог "Золотого кольца". Но там есть Волга - артерия, которая связывает исторические города и практически автоматически превращает центры культуры в центры туризма. На Северо-Западе нет такой единой артерии. Поэтому нужен был проект, чтобы объединить крупнейшие исторические города с необъятным, бездонным историко-культурным наследием, сделать их туристическими центрами, привлекать туда людей», - объяснила Алла Манилова, говоря о задаче «Серебряного ожерелья».

И все же, несмотря на все эти усилия, проект так и не сумел стать по-настоящему видимым и уж тем более приблизиться к популярности «Золотого кольца». В последние годы туристы явно стали ездить в города Северо-Запада охотнее, но складывается ощущение, что во многом это не заслуга «Ожерелья», а следствие новых реалий в стране и мире, которые сделали внутренние поездки для россиян более востребованными. Почему же проекту пока так и не удалось выстрелить? Есть ли у него перспективы или спустя время о нем окончательно забудут? Эти вопросы Псковская Лента Новостей задала экспертам - главам турфирм и местным экскурсоводам.

Вне поля зрения

Для начала мы спросили, знают ли вообще приезжающие в Псков туристы о «Серебряном ожерелье» и влияет ли этот проект на их выбор нашего региона. Единого ответа на этот вопрос найти не удалось.

Директор туристической компании «Глобал Трэвл» Александр Ефимов поделился, что регулярно сталкивается с туристами, решившими поехать в Псков благодаря «Ожерелью».

«Сейчас этот проект стал заметен. Это я могу сказать потому, что к нам периодически приезжают туристы и называют вот именно это словосочетание - «Серебряное ожерелье». “Мы к вам приехали по этому проекту”. Не могу сказать, что это происходит часто, но интерес есть. И думаю, что он продолжит расти по мере того, как туристы будут приезжать и делиться впечатлением после поездки со своими друзьями», - уверен он.

А вот экскурсоводы говорят об обратном. Гид и общественный деятель Юрий Стрекаловский рассказал нам, что «может быть, кто-нибудь что-нибудь и слышал», но он в своей практике таких туристов практически не встречает. Ровно та же ситуация и у девушки, пожелавшей остаться анонимной. «Я начала работать экскурсоводом в этом году, но за эти полгода никто из моих туристов ни разу не упоминал «Серебряное ожерелье», что говорит об эффективности проекта для привлечения потока. Люди едут по другим причинам», - считает она.

Той же позиции придерживается и Дмитрий Беляев. Экскурсовод уверен, что если какое-то влияние «Ожерелья» на увеличение туристического потока в нашем регионе и есть, то оно минимальное.

«Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда люди приходили ко мне на экскурсии и только от меня узнавали о существовании этого проекта. У нас же есть таблички с его упоминанием - в Псковском кремле, в Изборске на башне Луковка. Вот они эти таблички видели и у меня спрашивали, что это вообще такое? У меня ни разу не было людей, которые говорили бы, что мы приехали в «Серебряное ожерелье России», посмотреть объекты из этого маршрута. И вот когда меня спрашивали, что это за «Серебряное ожерелье», мне приходилось объяснять», - рассказывает экскурсовод.

При этом Дмитрий Беляев отмечает, что туристический поток в Псковскую область увеличивается, но он также считает, что происходит это не благодаря «Серебряному ожерелью», а по иным причинам. По его мнению, основную роль сыграло то, что попасть в страны Балтии и остальную Европу стало гораздо сложнее, чем раньше. Поэтому, как считает экскурсовод, люди стали активнее ездить в те российские регионы, которые подсознательно ассоциируются у них с европейскими странами. Это Калининград, Выборг и Сортавала - города, которые в разные периоды входили в состав других государств и сохранили следы их культурного и архитектурного влияния. А также Псков и Великий Новгород, так как именно они из всех древнерусских городов ближе всего находятся к Европе и активно с ней взаимодействовали.

Маршрут на бумаге

На вопрос о причинах неудачи «Серебряного ожерелья» большая часть спикеров дала одни и те же ответы. Главную роль, по их мнению, играют слабый пиар проекта, большая удаленность объектов и проблемы с транспортной доступностью, а также то, что города и достопримечательности здесь по сути объединили чисто формально.

«Мне кажется, все дело в том, что “Серебряное ожерелье” создали искусственно, именно как аналог “Золотому кольцу”. Но тот маршрут вокруг Москвы в свое время сложился сам собою, оставалось его только назвать и под общим брендом (когда и слова-то такого не было) предложить туристу. А с «Серебряным ожерельем», может быть, даже чиновники не понимают, как работать. Что объединяет разные локации, помимо географической близости? Да и она относительная, расстояния у нас по Северо-Западу ого-го какие. По “Золотому кольцу” можно проехать относительно легко, целиком или частично, и по времени, и по финансам. Про “Серебряное ожерелье” того же не скажешь. Искусственное редко жизнеспособно. Иногда стоит оставить попытки воплотить провальную идею и сосредоточиться на том, что действительно получается», - убеждена экскурсовод, пожелавшая остаться анонимной.

С ней согласен и Дмитрий Беляев. По его мнению, на Северо-Западе существуют большие проблемы с транспортной доступностью. Причем речь идет даже о связи Пскова с Санкт-Петербургом. «Сейчас учебный год начался. И вот эта несчастная “Ласточка”, которая к нам ходит из Петербурга - туда же не купить билет стало. Ездят студенты, туристы. Там группа ездит по 40 человек в “Ласточке” из Питера. Они забивают все. Это большая проблема. Надо, может быть, увеличить количество вагонов и рейсов», - рассуждает он.

Также Дмитрий Беляев отметил, что далеко не до всех достопримечательностей в Псковской области есть хорошие дороги. Он рассказал, что туристические автобусы отказываются ездить в Самолву, так как часть пути до деревни нужно ехать по грунтовке. То же самое можно сказать и о Крыпецком монастыре. По мнению экскурсовода, в такие места большая часть туристов никогда не поедет.

Кроме того, Дмитрий Беляев считает, что «Серебряное ожерелье» недостаточно продвигают. «Я, конечно, статистикой не владею. Но мне кажется, что даже в рамках этого проекта ничего не проводится. Даже никому не нужные конференции проходят крайне редко. Какая-то литература, может быть, издается для туристов, путеводители, буклеты. Это все нужно, но это - минимум», - уверен он.

По его мнению, основная проблема «Ожерелья» в том, что оно существует «чисто на бумаге». Однако в то же время экскурсовод считает, что «всегда лучше что-то делать, чем ничего не делать» - пускай проект лучше будет, чем нет. Дмитрий Беляев убежден, что для развития концепции необходимы вложения государства - в реставрацию памятников, улучшение транспортной доступности и создание туристической инфраструктуры.

Схожей позиции придерживается и Юрий Стрекаловский. Сравнивая «Серебряное ожерелье» с «Золотым кольцом», он отметил, что северо-западный проект уступает своему знаменитому предшественнику сразу по нескольким параметрам. В свое время советское правительство очень сильно вложилось в раскрутку маршрута по древнерусским городам - и сумело создать бренд, популярность которого не спадает до сих пор. В случае же с «Ожерельем» ситуация совершенно иная - как и другие спикеры, экскурсовод убежден, что в его продвижение вкладываются недостаточно.

Но, по его мнению, гораздо важнее то, что «Золотое кольцо» - гораздо более удобная и понятная для туристов система. Все эти города объединяет культурное и историческое единство. Но самое главное - это близкое расположение объектов и налаженные связи.

«Поездка по “Золотому кольцу” - это очень удобно. Это все увязано действительно в один маршрут. И он дальше развивается, на него нанизываются новые локации. В случае с “Серебряным ожерельем” - посмотрите на карту. Это от Калининграда до архипелага Новая Земля. Ну какое здесь может быть единство? Кроме того, что это Северо-Запад огромной страны. Это совершенно разные географические, климатические, исторические регионы, часто труднодостижимые. Что там общего, непонятно», - рассуждает экскурсовод.

Юрий Стрекаловский считает, что «Серебряное ожерелье» - «абсолютно мертворожденная, пустая вещь», и спасать проект «и смысла нет, и нереально». Возможно, помочь ему могло бы нарезание на отдельные, не такие масштабные маршруты, но, по мнению экскурсовода, заниматься этим вряд ли будут.

Собрать свое «Ожерелье»

А вот главы турагентств настроены куда более оптимистично. Александр Ефимов признает, «Серебряному ожерелью» не хватает рекламы, и люди пока мало о нем знают, однако он считает проект перспективным. При этом директор «Глобал Трэвл» отмечает, что для его развития важно не только привлекать к нему внимание, но и постоянно повышать качество туристических услуг - от транспорта и гостиниц до работы экскурсоводов.

В то, что «Серебряное ожерелье» еще сможет раскрыть свой потенциал, верит и Гелена Самохвалова - президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства, руководитель турфирмы «София». По ее словам, первоначальная концепция проекта не позволяла в полной мере раскрыть туристический потенциал всех регионов-участников. Однако впоследствии ее пересмотрели, и теперь она надеется, что обновленное «Ожерелье» наконец заработает так, как задумывали его авторы.

«Изначальный маршрут был не только утомителен по длительности, но он также и очень финансово напрягал клиентов. То есть охватить все “Серебряное ожерелье” - это достаточно дорогой тур получается, и не каждый себе мог это позволить ни по времени, ни по средствам. Поэтому было принято решение его немножечко перестроить, сделать более модульным, то есть для каждого собирать из “Серебряного ожерелья” какие-то свои бусинки, нанизывать на свою ниточку и таким образом путешествовать», - поясняет Гелена Самохвалова.

По ее словам, в таком виде проект стал более разнообразным, дает туристу больше выбора. Путешественники могут сами составить более длинный или более короткий маршрут. И совсем не обязательно брать одну тематику и ограничивать себя, например, только паломническим туром. На Северо-Западе достаточно самых разных достопримечательностей, которые могут стать точками крайне насыщенной поездки. «Разнообразие - это всегда лучше, чем однообразие», - уверена Гелена Самохвалова.

Безусловно, наличие «Серебряного ожерелья» лучше, чем его отсутствие: проект дает возможность объединять усилия регионов и привлекать внимание к их достопримечательностям. И все же пока он больше напоминает россыпь отдельных бусин, чем цельное украшение: связать города в удобный и узнаваемый маршрут так и не удалось. Чтобы изменить ситуацию, за красивым названием должна стоять реальная работа - над продвижением, транспортной доступностью и качеством туристических услуг. Возможно, для этого стоит и кардинально пересмотреть саму концепцию. Иначе «Ожерелье» так и останется проектом, о котором знают в основном лишь работники культуры и туристической сферы.

Елизавета Левадная