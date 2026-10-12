Бусины врозь: что пошло не так с «Серебряным ожерельем» 

С конца 2010-х годов в нашей стране начали продвигать туристический проект «Серебряное ожерелье России». По задумке авторов, он должен был стать альтернативой «Золотому кольцу» и привлечь туристов в регионы Северо-Запада, в том числе и в Псковскую область. Однако прошли годы, а «Ожерелье» так и не смогло достичь популярности знаменитого маршрута по древнерусским городам. В то время как «Кольцо» остается востребованным и узнаваемым на протяжении многих десятилетий, о его северном аналоге часто не знают даже те, кто посещает входящие в него регионы. Что же пошло не так и можно ли еще спасти «Ожерелье»? А может, все не настолько плохо, и проект просто долго раскачивается и вот-вот наконец выстрелит? Чтобы найти ответы на эти вопросы, Псковская Лента Новостей обратилась к экспертам.
Идея «Серебряного ожерелья» зародилась еще в 2000-е годы. Тогда в северо-западных регионах прорабатывались маршруты, связанные с подвигами Александра Невского, а также концепция единого «Серебряного кольца». В 2012 году задумка получила государственную поддержку - президент Владимир Путин дал поручение министерству культуры разработать туристический проект, который объединил бы города и достопримечательности 11 регионов Северо-Запада России. Когда специалисты приступили к работе над ним, оказалось, что уложить объекты в кольцо не получается из-за больших расстояний и особенностей расположения. Потому проект получил поэтичное название «Серебряное ожерелье».
Воплотить его в жизнь быстро не получилось. Полноценная концепция нового туристического пространства и его «дорожная карта» появились только в 2018 году. Тогда же была сформирована рабочая группа по реализации проекта при полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе. Несмотря на большие планы, быстро сделать «Серебряное ожерелье» узнаваемым туристическим брендом не удалось. Проект постепенно развивался, в него включались новые маршруты и объекты, однако широкой популярности у туристов он так и не получил.
Ситуация стала меняться в 2020 году, когда пандемия коронавируса и закрытие границ резко ограничили возможности для зарубежных поездок, а внутренний туризм, напротив, получил новый импульс. На этом фоне в 2021 году «Серебряное ожерелье» решили перезапустить, сделав ставку на усиление маркетинга и сотрудничества между регионами. В частности, в рамках проекта «Музейные маршруты» активизировалось взаимодействие с научным и музейным сообществом. Для туристов был создан «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club». Кроме того, руководители «Серебряного ожерелья» начали ежегодно выбирать его столицу - ею по очереди становятся разные города и населенные пункты Северо-Запада. Получение этого статуса помогает привлекать федеральные инвестиции для развития небольших и удаленных территорий и их туристической инфраструктуры.
В дальнейшем проект продолжили развивать в том же направлении - усиливать связи между отдельными городами. Так, в 2026 году Русский музей запустил акцию «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», в рамках которой стал привозить шедевры из своей коллекции в музеи Северо-Запада. Именно благодаря этой инициативе в сентябре в Псковском музее-заповеднике открылась выставка одной картины - полотна Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища». На открытии экспозиции директор Русского музея Алла Манилова пояснила, что акция была создана, чтобы «объединять города через культурные проекты».
И все же, несмотря на все эти усилия, проект так и не сумел стать по-настоящему видимым и уж тем более приблизиться к популярности «Золотого кольца». В последние годы туристы явно стали ездить в города Северо-Запада охотнее, но складывается ощущение, что во многом это не заслуга «Ожерелья», а следствие новых реалий в стране и мире, которые сделали внутренние поездки для россиян более востребованными. Почему же проекту пока так и не удалось выстрелить? Есть ли у него перспективы или спустя время о нем окончательно забудут? Эти вопросы Псковская Лента Новостей задала экспертам - главам турфирм и местным экскурсоводам.
Вне поля зрения
Для начала мы спросили, знают ли вообще приезжающие в Псков туристы о «Серебряном ожерелье» и влияет ли этот проект на их выбор нашего региона. Единого ответа на этот вопрос найти не удалось.
Директор туристической компании «Глобал Трэвл» Александр Ефимов поделился, что регулярно сталкивается с туристами, решившими поехать в Псков благодаря «Ожерелью».
А вот экскурсоводы говорят об обратном. Гид и общественный деятель Юрий Стрекаловский рассказал нам, что «может быть, кто-нибудь что-нибудь и слышал», но он в своей практике таких туристов практически не встречает. Ровно та же ситуация и у девушки, пожелавшей остаться анонимной. «Я начала работать экскурсоводом в этом году, но за эти полгода никто из моих туристов ни разу не упоминал «Серебряное ожерелье», что говорит об эффективности проекта для привлечения потока. Люди едут по другим причинам», - считает она.
Той же позиции придерживается и Дмитрий Беляев. Экскурсовод уверен, что если какое-то влияние «Ожерелья» на увеличение туристического потока в нашем регионе и есть, то оно минимальное.
При этом Дмитрий Беляев отмечает, что туристический поток в Псковскую область увеличивается, но он также считает, что происходит это не благодаря «Серебряному ожерелью», а по иным причинам. По его мнению, основную роль сыграло то, что попасть в страны Балтии и остальную Европу стало гораздо сложнее, чем раньше. Поэтому, как считает экскурсовод, люди стали активнее ездить в те российские регионы, которые подсознательно ассоциируются у них с европейскими странами. Это Калининград, Выборг и Сортавала - города, которые в разные периоды входили в состав других государств и сохранили следы их культурного и архитектурного влияния. А также Псков и Великий Новгород, так как именно они из всех древнерусских городов ближе всего находятся к Европе и активно с ней взаимодействовали.
Маршрут на бумаге
На вопрос о причинах неудачи «Серебряного ожерелья» большая часть спикеров дала одни и те же ответы. Главную роль, по их мнению, играют слабый пиар проекта, большая удаленность объектов и проблемы с транспортной доступностью, а также то, что города и достопримечательности здесь по сути объединили чисто формально.
С ней согласен и Дмитрий Беляев. По его мнению, на Северо-Западе существуют большие проблемы с транспортной доступностью. Причем речь идет даже о связи Пскова с Санкт-Петербургом. «Сейчас учебный год начался. И вот эта несчастная “Ласточка”, которая к нам ходит из Петербурга - туда же не купить билет стало. Ездят студенты, туристы. Там группа ездит по 40 человек в “Ласточке” из Питера. Они забивают все. Это большая проблема. Надо, может быть, увеличить количество вагонов и рейсов», - рассуждает он.
Также Дмитрий Беляев отметил, что далеко не до всех достопримечательностей в Псковской области есть хорошие дороги. Он рассказал, что туристические автобусы отказываются ездить в Самолву, так как часть пути до деревни нужно ехать по грунтовке. То же самое можно сказать и о Крыпецком монастыре. По мнению экскурсовода, в такие места большая часть туристов никогда не поедет.
Кроме того, Дмитрий Беляев считает, что «Серебряное ожерелье» недостаточно продвигают. «Я, конечно, статистикой не владею. Но мне кажется, что даже в рамках этого проекта ничего не проводится. Даже никому не нужные конференции проходят крайне редко. Какая-то литература, может быть, издается для туристов, путеводители, буклеты. Это все нужно, но это - минимум», - уверен он.
По его мнению, основная проблема «Ожерелья» в том, что оно существует «чисто на бумаге». Однако в то же время экскурсовод считает, что «всегда лучше что-то делать, чем ничего не делать» - пускай проект лучше будет, чем нет. Дмитрий Беляев убежден, что для развития концепции необходимы вложения государства - в реставрацию памятников, улучшение транспортной доступности и создание туристической инфраструктуры.
Схожей позиции придерживается и Юрий Стрекаловский. Сравнивая «Серебряное ожерелье» с «Золотым кольцом», он отметил, что северо-западный проект уступает своему знаменитому предшественнику сразу по нескольким параметрам. В свое время советское правительство очень сильно вложилось в раскрутку маршрута по древнерусским городам - и сумело создать бренд, популярность которого не спадает до сих пор. В случае же с «Ожерельем» ситуация совершенно иная - как и другие спикеры, экскурсовод убежден, что в его продвижение вкладываются недостаточно.
Но, по его мнению, гораздо важнее то, что «Золотое кольцо» - гораздо более удобная и понятная для туристов система. Все эти города объединяет культурное и историческое единство. Но самое главное - это близкое расположение объектов и налаженные связи.
Юрий Стрекаловский считает, что «Серебряное ожерелье» - «абсолютно мертворожденная, пустая вещь», и спасать проект «и смысла нет, и нереально». Возможно, помочь ему могло бы нарезание на отдельные, не такие масштабные маршруты, но, по мнению экскурсовода, заниматься этим вряд ли будут.
Собрать свое «Ожерелье»
А вот главы турагентств настроены куда более оптимистично. Александр Ефимов признает, «Серебряному ожерелью» не хватает рекламы, и люди пока мало о нем знают, однако он считает проект перспективным. При этом директор «Глобал Трэвл» отмечает, что для его развития важно не только привлекать к нему внимание, но и постоянно повышать качество туристических услуг - от транспорта и гостиниц до работы экскурсоводов.
В то, что «Серебряное ожерелье» еще сможет раскрыть свой потенциал, верит и Гелена Самохвалова - президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства, руководитель турфирмы «София». По ее словам, первоначальная концепция проекта не позволяла в полной мере раскрыть туристический потенциал всех регионов-участников. Однако впоследствии ее пересмотрели, и теперь она надеется, что обновленное «Ожерелье» наконец заработает так, как задумывали его авторы.
По ее словам, в таком виде проект стал более разнообразным, дает туристу больше выбора. Путешественники могут сами составить более длинный или более короткий маршрут. И совсем не обязательно брать одну тематику и ограничивать себя, например, только паломническим туром. На Северо-Западе достаточно самых разных достопримечательностей, которые могут стать точками крайне насыщенной поездки. «Разнообразие - это всегда лучше, чем однообразие», - уверена Гелена Самохвалова.
Безусловно, наличие «Серебряного ожерелья» лучше, чем его отсутствие: проект дает возможность объединять усилия регионов и привлекать внимание к их достопримечательностям. И все же пока он больше напоминает россыпь отдельных бусин, чем цельное украшение: связать города в удобный и узнаваемый маршрут так и не удалось. Чтобы изменить ситуацию, за красивым названием должна стоять реальная работа - над продвижением, транспортной доступностью и качеством туристических услуг. Возможно, для этого стоит и кардинально пересмотреть саму концепцию. Иначе «Ожерелье» так и останется проектом, о котором знают в основном лишь работники культуры и туристической сферы.
Елизавета Левадная