Фестиваль «Архондарик» посетили около 20 тысяч человек

За три дня фестиваль монастырской кухни «Архондарик» посетили около 20 тысяч человек. Об этом в Мах сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Также он выразил признательность творческим коллективам, поварам, декораторам.
«Мы будем рады получить обратную связь: она поможет учесть пожелания и сделать следующий фестиваль ещё лучше. Хочется верить, что "Архондарик" станет ещё одной доброй традицией на Псковской земле», - добавил губернатор.
Напомним, фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые прошел в Печорах со 2 по 4 октября.