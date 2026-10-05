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Фестиваль «Архондарик» посетили около 20 тысяч человек

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За три дня фестиваль монастырской кухни «Архондарик» посетили около 20 тысяч человек. Об этом в Мах сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник: участвовал в лекциях и мастер-классах, знакомился с традициями, дарил улыбки и радушие, создавал тёплую атмосферу. Отдельная благодарность – монастырям, которые откликнулись на наше приглашение, приехали издалека и привезли с собой сувениры, продукцию, частицу своей обители и духовную поддержку. И, конечно, спасибо нашим местным фермерам и производителям. Было особенно радостно встретить на "Архондарике" столько знакомых лиц», - сообщил Михаил Ведерников.

Также он выразил признательность творческим коллективам, поварам, декораторам.

«Мы будем рады получить  обратную связь: она поможет учесть пожелания и сделать следующий фестиваль ещё лучше. Хочется верить, что "Архондарик" станет ещё одной доброй традицией на Псковской земле», - добавил губернатор.

Напомним, фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые прошел в Печорах со 2 по 4 октября.

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