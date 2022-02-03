Туризм

Туроператорам предоставят субсидии на выполнение чартерных рейсов в России

Федеральный центр продолжает поддержку туристической отрасли, которая сталкивается с серьезными трудностями из-за ограничений, вызванных пандемией. В 2022 году туроператорам будут предоставлены субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных рейсов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. «Теперь такая мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно», - подчеркнули в правительстве.

В 2022 году на предоставление субсидий направят 1,2 млрд рублей.

«Рассчитываем, что цены на пакетные туры в российские города станут более доступными, и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране», – отметил Михаил Мишустин, открывая заседание правительства 3 февраля.

Документ подготовлен в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».