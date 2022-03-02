Туризм

Школьникам предлагают написать эссе об экологии и отправиться в Полистовье

Полистовский заповедник объявляет старт конкурса эссе «Проблемы экологии глазами школьников». Победители смогут принять участие в экопоходе «Родник» в Полистовье летом 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Школьникам предлагают написать эссе на темы: «Мой вклад в сохранение окружающей среды», «Экология моего города/поселка. Проблематика и пути решения». К участию приглашаются команды до трех человек под руководством педагога. Три победившие команды смогут бесплатно принять участие в походе «Родник».

«Родник» - детский туристический поход, в котором вожатыми и сопровождающими выступают специалисты Полистовского заповедника, научные сотрудники, преподаватели вузов, учителя естественных наук. На протяжении смены дети слушают научные лекции, принимают участие в полевых исследованиях, учатся камеральной обработке собранного материала. Обязательными составляющими похода являются творческая программа, посещение экологических маршрутов заповедника и авторских экскурсий жителей полистовских деревень.

«Поход 2022 года будет особенный, потому что в этом году Полистовский заповедник открывает новый туристический объект – экокласс под открытым небом "Полистовье на ладони". Часть мероприятий похода пройдет на новой экологической площадке. Важным элементом смены 2022 года станет разработка концепции новой экологической тропы, совместно с местными жителями и сотрудниками заповедника», - отметили организаторы.

Поход рассчитан на 5 дней, дети и вожатые живут в палатках, в течение дня совершают небольшие переходы по территории охранной зоны заповедника. Участие в походе для команд-победителей конкурса полностью бесплатно, за исключением проезда до места старта похода – деревни Гоголево Локнянского района.

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Полистовского заповедника. Работы участников принимаются до 15 апреля, подведение итогов состоится не позднее 29 апреля.