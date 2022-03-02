Продажи в рамках туристического кешбэка в РФ закроют досрочно из-за высокого спроса

Ростуризм в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 30-го, следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Догузовой, эти средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж закроется раньше запланированного, но у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть неделя, чтобы это сделать.
Глава ведомства также подчеркнула, что очередное окно продаж на осенне-зимний период, как и планировалось, состоится. «Подробности и даты мы объявим дополнительно», — указала она.
Догузова уточнила, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. Ранее она сообщала, что туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Суммарно с начала года программой воспользовались более 1,2 миллиона человек.
Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта и до 30 апреля включительно. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.