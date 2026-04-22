Навигация-2026 до Талабских островов стартует 24 апреля

Флотилия муниципальных катеров начнет регулярное пассажирское сообщение между материковой частью Псковского муниципального округа и Талабским архипелагом 24 апреля. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах.

Команда капитанов и механиков произвела спуск на воду трех пассажирских муниципальных катеров, которые подготовлены, проведен технический осмотр. В частности, катера «Ян Залит» и «Иван Белов» в 2026 успешно прошли первый этап очередного освидетельствования подводной части катера и винто-рулевой группы. Произведена проверка спасательных средств и имущества, а также противопожарного оборудования. Суда полностью готовы к навигационному сезону.

На маршруты водный транспорт выйдет в ближайшее время, по завершению оформления всех разрешительных документов. Начало навигации муниципальных катеров планируется на 24 апреля.

Глава муниципалитета напомнила, что в этом году в эксплуатацию введено грузовое судно «Чайка», его наличие позволит значительно продвинуться в вопросах хозяйственно-бытового обеспечения жителей Талабских островов, а также в вопросах благоустройства.