Новый ежедневный автобусный рейс Санкт‑Петербург — Великие Луки начнет курсировать с 30 апреля

С 30 апреля запускается новый ежедневный автобусный рейс по маршруту Санкт‑Петербург — Великие Луки, следует из информации, опубликованной на официальном сайте перевозчика.

Пассажиров ждут комфортабельные автобусы с кондиционером, Wi‑Fi, удобными креслами и местами для багажа.

Расписание:

Из автовокзала Санкт‑Петербурга (набережная Обводного канала, дом 36):

отправление ежедневно в 11:00;

прибытие в Великие Луки в 20:00.

Из Великих Лук (автовокзал):

отправление ежедневно в 06:30;

прибытие в Санкт‑Петербург в 15:35.

Первый рейс из Санкт‑Петербурга отправится 30 апреля, а из Великих Лук — 1 мая.