Новый ежедневный автобусный рейс Санкт‑Петербург — Великие Луки начнет курсировать с 30 апреля

С 30 апреля запускается новый ежедневный автобусный рейс по маршруту Санкт‑Петербург — Великие Луки, следует из информации, опубликованной на официальном сайте перевозчика.
Пассажиров ждут комфортабельные автобусы с кондиционером, Wi‑Fi, удобными креслами и местами для багажа.
Расписание:
Из автовокзала Санкт‑Петербурга (набережная Обводного канала, дом 36):
- отправление ежедневно в 11:00;
- прибытие в Великие Луки в 20:00.
Из Великих Лук (автовокзал):
- отправление ежедневно в 06:30;
- прибытие в Санкт‑Петербург в 15:35.
Первый рейс из Санкт‑Петербурга отправится 30 апреля, а из Великих Лук — 1 мая.