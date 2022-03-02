Туризм

Псковская область вошла в топ-7 на Северо-Западе по бюджетности отдыха в майские выходные

Псковская область вошла в топ-7 на Северо-Западе по бюджетности отдыха во время майских праздников. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

Портал представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях на предстоящих праздниках, включая отдых по программе весеннего туристического кешбэка, бронирование по которому продлено до 15 апреля, а отдых - до 31 мая.

Праздничными выходными в этом году станут 1-3 мая и 7-10 мая.

По данным портала Санатории-России.рф, в топ-7 Северо-Запада России по доступности отдыха входят Вологодская область, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Коми, Новгородская область, Мурманская область и Псковская область.

В Псковской области путевка в санатории в первую декаду мая обойдется, в среднем, в 3 650 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Для сравнения, стоимость санаторного дня в майские праздники в Карелии - свыше 5 тысяч рублей в сутки, на Северном Кавказе начинается от 3 650 рублей в сутки в Северной Осетии-Алании и доходит до 5 320 рублей в Ставрополье. На юге страны - от 3 370 рублей в Астраханской области и до 5 840 рублей в санаториях Краснодарского края.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России в майские праздники 2022 года.