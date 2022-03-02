Туризм

Туристический маршрут по старообрядческой деревне презентуют в Пскове

Этнографический маршрут «Деревня Платишино – край старообрядцев и родина знаменитых псковских гусляров» презентуют туроператорам 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Скриншот: Псковский областной центр народного творчества

Специалисты центра народного творчества совместно с сотрудниками Платишинского сельского клуба (Красногородский район) презентуют туроператорам Пскова этнографический маршрут. Они представят туроператорам два вида экскурсий по знаковым местам деревни и выставочным залам.

Продвижение культурного наследия малых городов и поселений с целью развития внутреннего и внешнего туризма в регионе – это новое направление в деятельности культурно-досуговых учреждений области, отметили в центре народного творчества.

Деревня Платишино располагается в живописном месте Граинской волости, на берегу Круглого озера. Сохранились артефакты, свидетельствующие, что в XVI веке здесь была платная дорога, отсюда и пошло название деревни. В деревне Платишино есть места, которые будут особенно интересны туристам: часовня Воскресения Христова, частный ботанический сад, где насчитывается около 50 различных растений.

Уникальным местом является Музей крестьянского быта на базе сельского клуба, в котором собрано более 3000 единиц предметов быта и культуры старообрядцев. На базе музея проходят интерактивные программы, популяризирующие праздничную обрядовую культуру жителей Граинского края. Это единственное в Псковской области место, которое демонстрирует нрав, быт и традиции старообрядцев, добавили специалисты.