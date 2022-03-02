Туризм

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 апреля

Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — цитирует сообщение РИА Новости.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ведомство ввело ограничения на полеты в южные и центральные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали. Аэропорты Краснодара и Анапы после введения временного запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.

В конце марта президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которые затронуло решение об ограничении полетов.