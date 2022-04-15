Туризм

Круглый стол по перспективам развития туризма прошел в Великих Луках

Круглый стол по перспективам развития туризма прошел в Великих Луках. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате Псковской области, это был диалог власти и предпринимателей.

Фото здесь и далее: Общественная палата Псковской области

Одним из организаторов мероприятия выступила член комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сельских территорий и местному самоуправлению Общественной палаты Псковской области, представитель Бизнес-инкубатора «Новация» города Великие Луки Елена Ковалева.

«Участники мероприятия узнали, что сейчас существует немало государственных инициатив и мер господдержки для развития внутреннего туризма, а также тщательно изучили туристический портал Псковской области и поняли, каковы возможности для предпринимателя в него попасть», - рассказали в Общественной палате региона.

Заместитель главы администрации города по экономике и финансам Светлана Степанова дала подробные разъяснения по всем актуальным вопросам, которые затрагивались за время работы круглого стола.

Специалисты городского Дома культуры имени Ленина представили на мероприятии варианты сувенирной продукции: это серьги зажиточной крестьянки-великолучанки, расписные пряники, разнообразные виды упаковки для сувениров. «За чашкой травяного чая с караваем, приготовленными специально для данного мероприятия, поделились впечатлениями, идеями по возможным фестивальным мероприятиям, обменялись мнениями по вопросу эффективности открытия сувенирных магазинов и обозначили направления дальнейшей совместной работы по благоустройству города», - добавили в Общественной палате региона.