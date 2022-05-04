Туризм

Конкурс на лучший туристический бренд проведут в Псковской области

Открытый конкурс «Туристический бренд Псковской области» проведут в регионе. Приказ комитета по туризму о его проведении опубликован 4 мая на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Конкурс проводится с 16 мая по 30 августа. Экспертный совет по оценке работ возглавила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Заявки будут принимать до 24 июня. Победителя выявят, в том числе, с помощью голосования в интернете которое пройдет с 1 по 12 августа на ресурсах туристического центра Пскова.

Конкурс будет признан состоявшимся при условии подачи не менее 7 заявок. На основе победившей заявки разработают брендбук Псковской области. Победитель получит 150 тысяч рублей и ценный подарок.