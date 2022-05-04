Туризм

Более 17 тысяч туристов приняли в «Михайловском» за четыре праздничных дня

В период с 30 апреля по 3 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» приняли 17 535 человек. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы, к особенностям нынешнего «первомайского» турпотока, нужно отнести большой процент индивидуальных (то есть, приезжающих не в составе организованных групп, а поодиночке, семьями или дружескими компаниями) посетителей и богатую «гостевую географию».

На пасхальной фольклорной программе «Светлый праздник весны» в Бугрово. Фото: Николай Алексеев (музей-заповедник «Михайловское»).

Наибольшая нагрузка традиционно пришлась на центральную усадьбу музея-заповедника — «Михайловское». Только 1 мая мемориальное имение Пушкиных и Ганнибалов посетили без малого две тысячи человек. Помимо экскурсий гости Пушкинского заповедника в эти дни побывали на фольклорных программах и на мастер-классах в музейном комплексе в Бугрово, в частности — на интерактивном пасхальном действе «Светлый праздник вечны» (сборные группы из разных городов России) и на программе лауреата конкурса сказителей Алены Осиповой «Сказки пушкинской поры» (группа из города Великие Луки).

В музее уточнили, что следующую «туристическую волну» здесь ждут уже с 6 мая. В предстоящие выходные и праздничные дни помимо основных и тематических экскурсий гостям предложат много интересных выставок, среди которых экспозиция «Прекрасен наш союз!..» (живопись и графика современных псковских художников), выставка «Из истории создания драмы "Борис Годунов"» с экспонатами от конца XVII века и так далее. Также в череде праздничных событий в Пушкинском заповеднике — фольклорная программа «Ягорий-свет», музейное занятие «Ямщик сидит на облучке», мастер-класс по созданию письма-треугольника «Письма опалённые войной», вечер русского романса в музее-усадьбе «Тригорское», концерт ко Дню Победы на площади перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы.

С полной афишей на эти дни (с указанием времени проведения того или иного события, возрастных рекомендаций для его участников и другими подробностями) можно познакомиться на официальном сайте «Михайловского». В музее подчеркнули, что билеты на многое из перечисленного посетители в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой».