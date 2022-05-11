Туризм

Виртуальный тур по городу для людей с инвалидностью создали в Пскове

Воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков» разработали виртуальный тур по Пскову для Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Первыми проект протестировали активисты ВОИ, а также председатель организации Марина Борисенкова и эксперт по созданию доступной среды Эдуард Малин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум Псков»

Кванторианцы VR/AR-квантума Елизавета Лазуткина, Виталина Черевичная, Илья Ляпунов, Дарья Томсина вместе с наставником Дмитрием Семеновым для экскурсии выбрали 10 самых популярных точек города (Троицкий собор, Ольгинская часовня и другие), сняли их на видео с помощью камеры 360, смонтировали ролик и озвучили его. В результате получилось интерактивное видео: можно менять ракурс обзора с помощью мышки при просмотре видео с десктопа. Если смотреть со смартфона - то нужно передвигать телефон в пространстве. А полностью погрузиться в экскурсию можно в VR шлеме - это и сделали представители ВОИ.

Видео доступно по ссылке.

«Это что-то невообразимое! Прикоснуться к древнему Пскову через современные технологии. Сама экскурсия, подача материала, текстовое сопровождение - восхитительно все! Спасибо ребятам за труд, неравнодушие и талант», - сказала кванторианцам Марина Борисенкова.

Попробовать протестировать экскурсию с помощью оборудования для виртуальной реальности в «Кванториум» придет еще одна группа от регионального отделения, также видеоролик передали для постоянного пользования.

«В “Кванториуме” ребята занимаются проектной деятельностью, нам важно давать им задания, которые решают конкретную проблему пользователя. Подобные экскурсии - отличный шанс людям с ограниченными возможностями здоровья посмотреть достопримечательности, узнать больше о нашем городе. Создавая такие проекты, наши ребята не только оттачивают свои навыки в работе с оборудованием и программами, но и учатся эмпатии», - сказал наставник команды Дмитрий Семенов.

В технопарке добавили, что «Кванториум Псков» и Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве в 2021 году.