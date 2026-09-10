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Михаил Ведерников доложил президенту о преображении Печор: В выходные яблоку негде упасть

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Благодаря обновлению Печор в рамках празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря кратно увеличился поток и паломников, и туристов, и гостей. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с президентом Владимиром Путиным. 

Фотографии: Кремль

Программу 550-летия Псково-Печерского монастыря поддержали президент, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, митрополит Тихон. Благодаря федеральной поддержке в городе удалось обновить улицы, дома, фасады. 

«Очень многое сделано. Кратно увеличился поток и паломников, и туристов, и гостей. В выходные просто яблоку негде упасть», - поделился Михаил Ведерников. 

Также решением президента в Псковской области с 2020 года действует организация возрождения объектов культурного наследия. Изначально планировалось привести в нормативное состояние 36 объектов. В итоге в результате совместной работы таких объектов уже 69.

«Безусловно, это сохранение нашего историко-культурного наследия, наших святынь, увеличение турпотока и привлечение инвесторов. Мы это видим, мы это чувствуем», - сказал глава региона и напомнил, что в прошлом году впервые за всё время в Пскове открылась пятизвёздочная гостиница.
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