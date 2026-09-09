Деликатесы из огурца, новые кемпинги и гости из Китая: как меняется туризм Псковской области 

Лето закончилось – а значит, самое время подвести первые итоги туристического сезона. Какие направления сегодня пользуются наибольшей популярностью у гостей региона, как развиваются гастрономический, автомобильный, школьный и другие виды туризма и какие задачи стоят перед отраслью в ближайшем будущем? Об этом Псковская Лента Новостей поговорила с министром туризма Псковской области Мариной Егоровой.

– Марина Валериевна, совсем недавно завершился «высокий» туристический сезон «весна-лето», когда в наш регион приезжает больше всего туристов. Расскажите, какие результаты вы можете отметить по его итогам?

– Один из главных результатов для нас – это сохранение положительной динамики туристического потока в условиях влияния различных факторов. Это не просто мнение, а подтверждается данными Единой межведомственной информационно-статистической системы, которая показывает рост показателя туристических поездок за март – июль 2026 на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это работа большой туристической команды нашего региона, системная активность по развитию инфраструктуры и продвижению, внимание к вопросам сферы и активное участие губернатора Псковской области. Продолжительность пребывания гостей разная, кто-то приезжает на выходные, а кто-то проводит здесь полноценный отпуск. Многообразие туристических направлений позволяет нам предложить гостям многодневную программу.

– Есть ли какие-то изменения в предпочтениях туристов, приезжающих к нам в регион? Какие форматы отдыха и виды услуг у них сейчас наиболее популярны?

– Основной туристический маршрут по-прежнему: Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские Горы. При этом активно включается в туристический продукт региона и юг области. Люди более старшего поколения активно пользуются услугами туроператоров и сборных групп, при этом молодежь предпочитает выстраивать маршруты самостоятельно. Сейчас туристу важны не только впечатления от достопримечательностей, но и инфраструктура. Большим спросом пользуется загородный отдых. При этом наши базы – это большой набор активностей: рыбалка, сап-серфинг, бани, интерактивные мероприятия для детей и многое другое.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

– Уже несколько лет Псковская область принимает участие в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Расскажите, какие задачи удается решать благодаря ему? Какие проекты получилось реализовать в этом году?

– Одна из главных задач – это развитие туристской инфраструктуры. Путешественникам сегодня особенно важны не только уникальные достопримечательности, но и комфортное размещение. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» министерством туризма Псковской области в 2026 году выдана субсидия на реализацию проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Так, новые 62 номера появятся в Печорском и Псковском муниципальных округах.

Следующая задача – расширение туристического предложения. В целях поддержки событийного туризма в 2026 году в рамках национального проекта проведен мультиформатный семейный фестиваль «Псковские каникулы» и фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», которые вызвали большой интерес жителей и гостей региона.

– Давайте поговорим об отдельных направлениях туризма. В последние годы в России все популярнее становятся путешествия на автомобиле. Как обстоят дела с автотуризмом в Псковской области? Какие новые возможности появляются для путешественников, которые выбирают автомобильные поездки?

– В регионе разработано 5 автомобильных маршрутов, которые охватывают практически все основные достопримечательности Псковской области. Чтобы путешествия на автомобиле были комфортными, работаем сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, государственная поддержка. В целях развития инфраструктуры министерство в 2026 году добавило новое направление получения субсидии – организация кемпстоянок. По результатам конкурсного отбора в 2026 году будут реализованы проекты по созданию кемпингов в Псковском и Гдовском муниципальных округах. При этом дополнительное развитие получат уже действующий кемпинг в Печорском муниципальном округе, проекты в рамках развития национального туристского маршрута «Александр Невский – имя России».

Во-вторых, создание туристической навигации. С 2022 года министерством туризма разработана «Концепция системы туристской навигации и ориентирующей информации в Псковской области», в рамках которой в 2026 году будет установлено 133 знака туристской навигации.

И в-третьих, определение земельных участков и территорий, перспективных для размещения многофункциональных зон дорожного сервиса. Ведется детальный анализ условий строительства, оценка возможности технологического присоединения объектов к инженерным сетям. Со стороны региона важно сформировать пул готовых предложений для потенциальных инвесторов.

– Еще одно направление, которое сейчас активно развивается, – это агротуризм. Какие объекты и проекты по нему наиболее популярны у туристов? И какие пока не пользуются большим вниманием, но, на ваш взгляд, имеют потенциал для дальнейшего развития?

– В части агротуризма одно из самых популярных направлений – национальный маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают». Тур представляет собой объединение лучших практик и объектов сельского туризма. Важно, что маршрут не сосредотачивает внимание на государственных учреждениях, а фокусируется на объединении частных инициатив.

Идея маршрута зародилась еще в 2019 году. На тот момент уже появилось большое количество фермерских хозяйств на территории Печорского района, и многие были расположены вдоль дорог, которые связывают Псков с Печорами. Инициатива исходила от самих предпринимателей, которые понимали, что надо объединяться и действовать единым информационным ресурсом. Теперь когда-то незнакомые друг другу объекты – большое сообщество единомышленников.

С опытом Псковской области сейчас знакомятся представители других регионов. По маршруту уже проехались представители муниципальных властей, предприниматели, работающие в сфере сельского туризма и туроператоры из Хабаровского края и Тюменской области.

В части агротуризма большой потенциал имеет и южная часть области. Объекты агротуризма и экотуризма юга сейчас формируются в новый маршрут. В основу тематики маршрута «Живут же люди» заложена идея известного в туристической среде выражения «Люди едут к людям». Цель продукта – раскрыть историю и показать объекты туристического интереса через призму судеб разных людей: Петра I, Александра Матросова, Софьи Ковалевской и предпринимателей, которые вносят вклад в развитие малых территорий – воссоздают уникальные сады и парки, развивают кондитерское искусство. Среди основных объектов – бастионы Великолукской крепости, усадьба в Полибино, частный парк «Ореховно», Себежский национальный парк, кондитерский дом «Себежанка» и улиточная ферма. Размещение на маршруте предполагается на базе отдыха «Солнечный бор», которая получила достойное обновление – расширение номерного фонда и благоустройство территории благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

Фото: Псковский музей-заповедник

– А что можно сказать о местном гастрономическом туризме? Как регион использует псковскую кухню, продукты и гастрономические проекты для привлечения туристов?

– Гастрономия Псковской области зачастую принимает нетипичные направления для региона Северо-Запада, поэтому еще больше любима туристами. Улитки по-бургундски, редкие сорта сыров, деликатесы из огурца. Редко когда найдешь на одной территории такой набор. Псковские рестораны активно презентуют местную кухню в современном формате и с необычным прочтением классических рецептов. Даже если говорить про рыбную гастрономию – к примеру, филе чудского судака с пюре из цветной капусты и вешенками, пельмени с судаком и грибами в укропном тесте с эмульсией из том-ям бульона. Презентуя гастрономический потенциал региона, мы сразу обращаем на себя внимание будущих туристов.

Гастрономический потенциал территорий закладывается в основу событийных мероприятий. Так, в регионе пройдет фестиваль «Монастырская кухня» – это трехдневное событие, которое объединит духовное наследие, историю и гастрономию. Фестиваль станет площадкой для демонстрации значимой роли православия в становлении и развитии нашей страны, а также покажет актуальность православной культуры в современной жизни российского общества. В программе фестиваля – аутентичные блюда обителей России, дегустации, ярмарки и экскурсии. Особое внимание уделено просветительской и образовательной составляющей: гости смогут не только познакомиться с традициями монастырской кухни, но и глубже узнать историю и уклад жизни монастырей. Фестиваль является частью проекта «Печоры – колыбель православия», отмеченного Министерством экономического развития Российской Федерации как одна из лучших муниципальных практик по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Повышение узнаваемости территории» («бренд территории») в 2025 году.

– Совсем недавно в школах начался новый учебный год. Какие возможности сегодня есть у местных детей и школьников из других регионов для знакомства с Псковщиной, и какие маршруты пользуются наибольшей популярностью?

– Осень – это сезон, когда наши туроператоры традиционно активно работают с организованными группами школьников. Основная направленность туров – культурно-познавательный туризм.

Одним из региональных туроператоров разработан проект «Псковские уроки» – образовательная программа, где каждый маршрут – это путешествие в мир истории, культуры, природы и традиций родного края. Туроператор переносит знания со страниц учебников непосредственно в живые исторические локации. В проект входит более 100 образовательных программ. Экскурсии в формате интерактивных квестов, мастер-классов и настоящих исторических расследований.

Есть несколько направлений:

Военно-патриотическое. Пройти дорогами мужества на легендарной «Линии Сталина», узнать о подвиге партизан и увидеть места боевой славы в Острове и Порхове.

Исторические. Раскрыть все секреты древнего Пскова, пройти по боевым ходам неприступных крепостей Изборска, Порхова, Печор.

Литературные и усадебные. Вдохнуть воздух поэзии в Пушкинских Горах, побывать в родовых гнездах русского дворянства в Порхове, Ореховно и Себеже. Посетить усадьбы великих композиторов Николая Римского-Корсакова в Вечаше и Любенске, Модеста Мусоргского, принцессы математики – Софьи Ковалевской, академика Ивана Виноградова в Великих Луках.

Экологические и этнографические. Услышать волшебные сказки у горячей печки в усадьбе народа сето, узнать все тайны льноводства, научиться делать пряник на Хлебном хуторе, посетить страусиную ферму в Изборске, пройти по тропам Национального парка «Себежский» или отправиться в эко-класс Полистовского заповедника.

Профориентационные. Своими глазами увидеть, как рождается знаменитая псковская керамика, и побывать на современных производствах, таких как фабрика «Славянка» и «Псков-Полимер».

С целью проведения профориентационных мероприятий для обучающихся средних образовательных учреждений министерством туризма Псковской области разработаны и проведены в мае 2026 года экскурсии на предприятия сферы туризма. Школьникам была показана работа Туристского информационного центра Псковской области; проведен мастер-класс от гида во время экскурсии по Псковскому кремлю; школьники узнали, как формируется тур в Бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф»; побывали в отеле Old Estate Hotel & SPA: осмотрели гостиничные номера, прачечную и СПА-центр, пообщались с шеф-поваром ресторана, познакомились с работой служб бронирования, приёма и размещения гостей. По итогам экскурсии отмечен высокий уровень заинтересованности как со стороны учащихся, так и со стороны педагога. Руководитель группы особо подчеркнул практическую ценность мероприятия: школьники получили возможность открыть для себя новые специальности, о существовании которых ранее не знали. Организация подобных профориентационных выездов позволяет расширять представления о профессиях в сфере туризма, демонстрировать перспективы туристской отрасли в Псковской области и тем самым способствовать более взвешенному выбору будущей профессии. В октябре 2026 года состоится следующая серия подобных экскурсий.

– В эти новогодние праздники в городе был реализован проект «Псков – город Рождества». Какой эффект он оказал на зимний туризм в регионе? Изменился ли туристический поток в новогодние праздники и какие отзывы о проекте поступали от гостей?

– В новогодние каникулы регион посетило более 21 тысяч туристов, что на 31% больше показателя прошлого года, и более 105 тысяч экскурсантов. Рост составил 35%. Туристы оставили большое количество благодарных отзывов, в том числе оценили и новый зимний бренд региона «Рождество начинается здесь», создаваемый при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». К реализации мы подключили и бизнес, разработав тематический маршрут. Предприниматели создали фотозоны, украсили входные группы, разработали линейки сувениров, брендировали сезонные меню.

18 локаций объединил не только маршрут, но и квест по сбору печатей на специально разработанной почтовой открытке, которую мог получить любой желающий в Туристском информационном центре Псковской области и затем участвовать в розыгрыше.

Мы выпустили порядка 2 тысяч открыток и тысячу бумажных карт, которые, конечно, были и в цифровом формате.

Среди посетителей офиса в новогодние праздники были туристы из семи федеральных округов России, а также граждане Республики Беларусь, Италии, Германии и прибалтийских стран.

– Завершить разговор хотелось бы планами на будущее. Какие главные задачи стоят перед псковской туристической отраслью до конца 2026 года? И на каких направлениях министерство туризма сосредоточится в ближайшее время?

– Цель – сохранить положительную динамику роста туристического потока. Сфера туризма – одно из важных направлений социально-экономического развития региона. Это более 180 средств размещения, 23 туроператора, 81 турагент, десятки объектов показа, точки питания. Тысячи людей заняты в сфере гостеприимства. Исходя из этого, вытекает ряд задач.

Первоочередное – работа над созданием современной туристической инфраструктуры. Здесь мы комплексно взаимодействуем с инвесторами, муниципалитетами и коллегами из профильных ведомств. Важно, что наши туристы видят результат данного сотрудничества – современные отели, комфортные базы отдыха в разных уголках области, благоустроенные общественные пространства.

Также Псковская область по итогам работы экспертного совета вошла в число участников Международной программы развития въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Регион впервые прошел отбор, в составе рабочей группы – представители министерства, туроператоры, отельеры, экскурсоводы, специалисты по брендингу. Нам важно получить максимальный эффект от данного проекта, в течение нескольких месяцев участников ждет интенсивная работа. Эксперты отобрали 25 команд из 33 российских регионов. В рамках программы команде Псковской области совместно с Новгородской областью в составе межрегиональной команды при участии российских экспертов и менторов предстоит разработать межрегиональное маркетинговое позиционирование региона с учетом специфики выбранного приоритетного зарубежного рынка – Китайской Народной Республики.

Также одним из ключевых результатов этой работы станет формирование гибкой модели международного туристического продукта региона, включающей смысловые, маршрутные, сервисные и коммуникационные решения. Такая модель должна позволить в дальнейшем адаптировать туристическое предложение Псковской области под потребности конкретных групп туристов (индивидуальные/семейные и далее) целевых аудиторий, зарубежных туроператоров и отдельных страновых рынков.

Важным этапом образовательной программы станет очная апробация разработанных региональных предложений на целевых зарубежных рынках. В течение двухдневной программы представители регионов смогут презентовать разработанные туристические предложения зарубежным экспертам и представителям отрасли, получить профессиональную обратную связь и оценить потенциал проектов непосредственно на целевом рынке.

Беседовала Софья Богданова