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В ходе совещания Псковского облсовпрофа были переназначены руководители двух санаториев

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Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» были переназначены в ходе рабочего заседания Советов учредителей учреждений профсоюзов Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа. 

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

В онлайн-формате коллеги обсудили результаты работы учреждений за первое полугодие 2026 года. Как отметили в ходе встречи, финансовые показатели стабильные, загрузка растет, материальная база обновляется — это значит, что отдыхающие выбирают псковские санатории и ценят уровень сервиса.

На заседании были приняты также ключевые кадровые решения: переназначены руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера». Трудовые договоры на новый срок подписаны с директором санатория «Хилово» Григорием Коратаевым, главным врачом санатория «Хилово» Женей Дудченко и директором санатория «Голубые озера» Ларисой Семашко.

В работе Советов учредителей также участвовали: представители Департамента профсоюзного имущества ФНПР Сергей Кулов и Вадим Золотов, члены Советов, руководители и бухгалтеры учреждений.

«Наша стратегия неизменна. Работаем слаженно, держим уверенный курс на стабильность и развитие. Вместе мы создаем лучший отдых на Псковской земле! Поздравляем коллег с переназначением и желаем новых успехов!» — заключил председатель Советов учредителей учреждений профсоюзов Псковской области, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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