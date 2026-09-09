В ходе совещания Псковского облсовпрофа были переназначены руководители двух санаториев

Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» были переназначены в ходе рабочего заседания Советов учредителей учреждений профсоюзов Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

В онлайн-формате коллеги обсудили результаты работы учреждений за первое полугодие 2026 года. Как отметили в ходе встречи, финансовые показатели стабильные, загрузка растет, материальная база обновляется — это значит, что отдыхающие выбирают псковские санатории и ценят уровень сервиса.

На заседании были приняты также ключевые кадровые решения: переназначены руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера». Трудовые договоры на новый срок подписаны с директором санатория «Хилово» Григорием Коратаевым, главным врачом санатория «Хилово» Женей Дудченко и директором санатория «Голубые озера» Ларисой Семашко.

В работе Советов учредителей также участвовали: представители Департамента профсоюзного имущества ФНПР Сергей Кулов и Вадим Золотов, члены Советов, руководители и бухгалтеры учреждений.