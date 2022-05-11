Туризм

Почти 140 коллективных средств размещения функционировало в Псковской области в 2021 году

138 коллективных средств размещения функционировало в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

«Для приема гостей в 2021 году действовало 138 коллективных средств размещения, число ночевок в которых составило 1261,0 тыс. Всего в 2021 году коллективные средства размещения Псковской области приняли более 368,8 тыс. человек», — отметили в Псковстате.

К коллективным средствам размещения относят: гостиницы, апарт-отели, сюит-отели, мотели, молодежные гостиницы (хостелы), курортные отели, кемпинги, базы отдыха, туристические базы, рекреационные центры (центры отдыха), туристские деревни (деревни отдыха), прогулочные корабли, детские оздоровительные лагеря.