Туризм

Железнодорожное направление Петербург - Псков вошло в топ-10 популярных в ноябре

Больше всего поездок на праздники запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. По этому направлению приобретается 13,4% железнодорожных билетов внутри страны, а средний чек находится на уровне 3 134 рубля в одну сторону.

На втором месте направление Москва - Нижний Новгород с долей 2,3% и средним чеком 1 813 рублей в один конец. Замыкает тройку маршрут Москва - Казань, за билет платят в среднем 3 035 рублей, свидетельствуют данные сервиса Туту.ру.

Далее в списке популярных следует несколько южных направлений: Москва - Симферополь, Краснодар - Адлер, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Краснодар. Если доля направления Краснодар - Адлер за год почти не изменилась, то доли других трёх маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Люди пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы.

Помимо упомянутых направлений, в топ-10 вошли маршруты Москва - Ярославль, Москва - Воронеж и Санкт-Петербург - Псков.

Из зарубежных направлений наиболее востребованы, по данным Tutu.ru, маршруты Москва - Минск и Санкт-Петербург - Минск. Средние чеки за железнодорожный билет в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга составляет около 3,1 рублей в одну сторону. Суммарно на эти два направления приходится около 46% оформленных за границу железнодорожных билетов. Также популярны другие белорусские города: Могилёв, Гомель, Витебск.

Также аналитики Туту.ру выделили по 10 бюджетных направлений для поездки из Москвы и Санкт-Петербурга. В предложенные экспертами варианты вошли города, куда средний чек за ж/д билет не превышает 1 500 рублей в одну сторону.

Из Москвы в число самых бюджетных вариантов вошли областные центры: Калуга, Тула, Брянск, Смоленск, Ярославль, Иваново, Орёл и Рязань. Также эксперты Tutu.ru отмечают приятный средний чек за поездку в Вязьму Смоленской области (792 рубля в одну сторону) и Ростов Великий Ярославской области (1 008 рублей в одну сторону).

Путешественникам из Санкт-Петербурга с небольшим бюджетом можно отправиться в туристические города Ленинградской области Волхов и Выборг (средние чеки за железнодорожный билет сюда чуть меньше 600 рублей). Не сильно дороже вариант - Лахденпохья в Республике Карелия. Кроме того, в подборку экспертов Туту.ру вошли Псков, Великие Луки и Печоры, Великий Новгород и Валдай, а также Ржев и Сортавала.