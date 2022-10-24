Туризм

Псковичей просят помочь с развитием туристского «коридора» из Москвы в Петербург

Предложения жителей о наиболее интересных туристических точках восьми субъектов Российской Федерации начали собирать для создания единого макрорегиона путешествий, сообщил глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев в своем Telegram-канале.

«Туристский "коридор" объединяет территории Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областей, Республики Карелия и Петербурга. Такой комплексный подход к планированию - эффективный инструмент развития инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территорий», - приводит слова Корнеева «Интерфакс».

Мнения будут собирать до 18 декабря на онлайн-платформе москвапетербург.рф.

Каждый пользователь может отметить точку на карте и добавить фотографии, наиболее полно раскрывающие идею. Анализ предложений должен помочь найти «жемчужины» в каждом регионе и оптимизировать взаимодействие субъектов, чтобы получить наиболее интересные туристические программы.

Мастер план «Из Москвы в Петербург» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется создать к концу 2023 года. Соглашение о его разработке было подписано главами восьми регионов на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.