Туризм

Псковички представляют регион в финале туристического конкурса «Мастера гостеприимства»

Ольга Качнова и Елена Макарова из Псковской области участвуют в финале направления «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 114 участников из 42 регионов страны предложат свои идеи по развитию территорий России. Конкурсные испытания стартовали в Ставропольском крае 22 октября на площадке МинводыЭКСПО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото: организаторы конкурса «Мастера гостеприимства»

Художница-керамистка с 15-летним стажем Елена Макарова является вдохновителем и основательницей содружества Изборских мастеров, объединения ремесленников Печорского района. Она занимается дизайном, концепцией и разработкой бренда. Содружество занимается развитием сельских территорий, гастрономической сувенирной продукцией и популяризацией аутентичной кухни Псковщины. Изборская чёрная соль, которую производит сама псковичка, была номинантом национального конкурса «Вкусы России» в 2021 году. Также Елена Макарова выиграла грант на развитие Народной керамической мастерской в деревне Сигово Печорского района.

«Мастерская со следующего года войдёт в новый туристический маршрут "По Печорской стороне" по малым хозяйствам и хуторам. Здесь можно будет заниматься не только местным из незащищенных групп населения, но и гостям Псковской области самостоятельно изготовить и увести с собой сувениры. Участие в конкурсе "Мастера гостеприимства" открывает массу возможностей как для начинающих менеджеров по туризму, так для профессионалов своего дела. Благодаря реальным кейсам и запросам региона мы с командой единомышленников можем предложить перспективные сценарии развития регионов России», – отмечает финалист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Елена Макарова.

Также за звание «Мастера гостеприимства» поборется заместитель председателя – начальник отдела туристской инфраструктуры комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысяч в 2022 году. Главная задача проекта – познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

На финале конкурса «Мастера гостеприимства» жителям Псковской области предстоит пройти комплексную оценку своих деловых компетенций и решить в команде один из шести территориальных кейсов. Победа в конкурсе даст участникам шанс получить новые карьерные возможности, поддержку со стороны наставников в реализации своих целей и профессиональных задач, возможность пройти специализированную одномодульную образовательную программу мастерской управления «Сенеж» и принять участие в программе наставничества, а главное – заявить о Псковской области на всю страну. Результаты финала будут объявлены 24 октября.

Впереди у финалистов три конкурсных дня, за которые им предстоит пройти комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, а также индивидуальные интервью.